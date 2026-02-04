Selección sub-17 se jugará pase al mundial sin un solo jugador del Saprissa

La Selección sub-17 de Costa Rica se jugará desde este jueves el boleto a la Copa del Mundo de la categoría en Catar 2026, en el premundial que la Tricolor disputará en suelo tico.

Saprissa se queda sin representación tras la lesión de Thiago Cordero

Thiago Cordero quedó fuera de la lista de la selección sub-17 por lesión. ( Prensa Saprissa. /Prensa Saprissa.)

Una de las curiosidades de la lista brindada por el técnico Randall Azofeifa es que solo había un futbolista del Deportivo Saprissa, Thiago Cordero, pero este se lesionó y no podrá estar en el certamen, por lo que el boleto se buscará sin morados.

“Les informamos que el jugador Thiago Cordero no estará disponible para el Torneo Clasificatorio Sub-17 de Concacaf debido a una lesión en el isquiotibial. En su lugar se incorpora Rachith Sáenz del Alajuelense”, informó la Federación Costarricense de Fútbol este martes.

Alajuelense es la base del equipo con once jugadores

Es muy llamativo el contraste: mientras no hay morados en la lista, Liga Deportiva Alajuelense es la base del equipo con once jugadores, entre ellos Akenai Samuels, primo de Joel Campbell, y Kyan McDonald, quien realizó parte de su formación en Estados Unidos.

Así se distribuyen los convocados por club

Por otro lado, Club Sport Cartaginés, Sporting FC y Fútbol Consultants aportan dos jugadores cada uno, mientras que Municipal Pérez Zeledón, Municipal Liberia, Club Sport Herediano y Asociación Deportiva San Carlos suman un futbolista por equipo.

Grupo D y sede en el Complejo FCRF-Plycem

El torneo se disputará del 3 al 12 de febrero en seis países: Panamá, Guatemala, Trinidad y Tobago, San Vicente y las Granadinas, Honduras y Costa Rica.

El combinado nacional tendrá como sede el Complejo FCRF-Plycem, donde integrará el Grupo D junto con Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas y Puerto Rico.

La convocatoria original tenía solo un jugador del Saprissa. (Prensa Fedefútbol/Prensa Fedefútbol)

¿Qué necesita Costa Rica para clasificar al Mundial Sub-17?

Para avanzar a la Copa del Mundo, Costa Rica deberá finalizar en el primer lugar de su grupo.