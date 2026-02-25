Esto dijo Fernando “Bocha” Batista en diciembre cuando su nombre sonó para dirigir a la Selección

El técnico argentino Fernando Batista, de 55 años fue escogido como técnico Selección de Costa Rica.

Este miércoles, el Comité Ejecutivo de la Fedefútbol escogió al sudamericano como nuevo timonel de la Tricolor, tras la salida de Miguel Herrera, el año anterior.

Batista dio una entrevista a teletica.com a finales del 2025, cuando su nombre sonaba para llegar a Costa Rica y a continuación, compartimos un extracto de la entrevista.

Fernando Batista, entrenador argentino fue escogido como el técnico de la Selección Nacional. Foto: Federación Venezolana de Fútbol. (Federación Venezolana de Fútbol/Federación Venezolana de Fútbol)

La entrevista del “Bocha” Batista

- Su nombre es uno de los primeros que salta a la luz pública para dirigir a la Selección de Costa Rica: ¿Le gustaría, tiene ese interés?

Sí, lógicamente, uno siempre tiene en el radar selecciones que a uno le gustaría dirigir, dentro de lo que es Concacaf, Costa Rica está muy bien posicionado, muy bien valorizado y lógicamente no dejaría a uno de ser una de las posibles selecciones que le gustaría poder dirigir, así que, la verdad que en ese sentido, sí, no tengo problema, al contrario, es una selección que me seduce.

- Es una selección que les seduce, dice usted, a pesar de que no vaya a ir a esta Copa del Mundo... ¿Sigue siendo Costa Rica un buen mercado?

Es una selección que ha ido a, si no me equivoco, más de 5 o 6 mundiales, con mucha competencia, ha participado en muchos torneos internacionales, como le digo, lo que es un Mundial y lógicamente sigue siendo, más allá de que, bueno, lamentablemente, no le ha tocado por ahí participar ahora en el 2026, pero eso no va a cambiar la rica historia que tiene futbolísticamente hablando de Costa Rica.

- Usted ha dirigido otras selecciones y sabe que precisamente eso, el tiempo en selección es oro, es algo que no se regresa, ¿Debería Costa Rica pronto elegir un seleccionador para comenzar esa reestructuración del fútbol?

Siempre es bueno comenzar lo antes posible, porque por más que no haya o no tenga uno la posibilidad de jugar un mundial, pero a veces el tiempo que uno empieza a trabajar, a desarrollar un proyecto, el análisis de jugadores, el recambio de jugadores, porque siempre cuando pasan estas cosas hay un recambio de jugadores y el tiempo no se pierde, al contrario, se gana.

Batista llega a dirigir la Selección de Costa Rica, luego de la salida de Miguel Herrera. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Esto es Costa Rica o cualquier selección que hoy no tuviera entrenador, creo que al elegir un proyecto, al elegir un entrenador, ya le está ganando el tiempo a lo que viene, porque conocer a los jugadores, tener partidos amistosos, tener competencia, eso va armando todo lo que es un proyecto para cuando se van acercando los momentos de eliminatoria o de torneos importantes, así que, desde el lado de lo que uno puede decir, siempre se le gana el tiempo, lógicamente, ya consolidando un cuerpo técnico.

- Usted ha tenido experiencia también en selecciones acá en América, no sería un reto nuevo para usted, se siente en condiciones de reestructurar lo que haya que reestructurar en el fútbol de Costa Rica en pro de la selección?

Sí, yo hace ya nueve años que vengo trabajando en selecciones, he pasado por sub-20, sub-23 en una Selección de Argentina, he trabajado en Selección en Armenia, he tenido sitio ya con Selección Mayor en Venezuela, en Copa América, toda una eliminatoria completa, y bueno, la verdad es que el ritmo, el día a día de lo que es una selección, uno ya lo conoce muy bien, sabe muy bien, y bueno, ya esa experiencia que uno va adquiriendo, en definitiva, todos los días uno va adquiriendo experiencia, pero ya casi, como le digo, diez años trabajando en selecciones, y selecciones importantes, con competencias muy importantes.