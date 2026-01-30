Fedefútbol le niega la licencia a dos equipos más

La Federación Costarricense de Fútbol confirmó que le negó de manera definitiva la cesión de la licencia a dos equipos más que estaban esperando ver su destino, el Municipal Turrialba y Limón Black Star, en la Liga de Ascenso.

Limón Black Star quedó descalificado de la Liga de Ascenso tras la resolución de la Fedefútbol. (Fabian Serëen)

Mediante un comunicado de prensa, la Fedefútbol explicó que las apelaciones que interpusieron esos equipos para poder jugar en la segunda división fueron rechazadas.

Los motivos de la decisión

“El Tribunal de Apelaciones de la FCRF confirmó las resoluciones de denegatoria de licencias de Municipal Turrialba y de la Asociación Deportiva Filial Club de Fútbol Universidad de Costa Rica (derecho que usa Limón Black Star), emitidas el año anterior por el Comité de Licencias”

“Las razones de esta decisión se basan en la presentación de información financiera incompleta y deficiente”, indicaron.

El Municipal Turrialba quedó afuera de la Liga de Ascenso. (Turrialba/Turrialba)

Liga de Ascenso no los tomará en cuenta

La Liga de Ascenso lleva ya tres jornadas, pero a Turriabla y Limón BS no se le programan partidos, por lo que quedarán desafiliados oficialmente con esta decisión.

