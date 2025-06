Limón Black Star explica si mantiene alguna relación con Celso Gamboa

Celso Gamboa es una persona cerca al proyecto de Limón Black Star en la Liga de Ascenso.

La detención del exmagistrado y exfiscal adjunto Celso Gamboa Sánchez ante petición de la DEA, ha generado muchas preguntas y comentarios, entre ellas la relación que tenía con el equipo de fútbol costarricense Limón Black Star que milita en la Liga de Ascenso.

¿Cuál es la relación que tenía Gamboa con el club? En diversas ocasiones, en sus redes sociales apoyó públicamente al equipo y hasta hablaba como si se fuera uno de sus directivos. Además, solía asistir a casi todos sus partidos.

Cristian Williams, presidente del conjunto caribeño fundado en el 2022, afirmó a La Teja que el club no tiene nada que ver con lo que está sucediendo con Gamboa.

“Eso es un tema personal de don Celso que no tiene ninguna relación con el club porque él no es ni directivo, ni patrocinador y ni siquiera el abogado de la institución, no forma parte del club, algo que se puede verificar en la personería jurídica del equipo y cualquiera lo puede revisar”, dijo.

A Celso Gamboa se le liga con Limón Black Star como una persona cercana al club. (Limón Black Star )

Al revisar la personería, en efecto el abogado no aparece en ningún puesto.

El dirigente afirma que Gamboa solamente es un amigo de la institución y que en los tres años que tienen nunca ha formado parte de la junta directiva.

El bufete que lleva su nombre si se desempeñó en algún momento como patrocinador del club, en la camiseta del club, pero actualmente ya no aparece.

Celso llegó a ser presidente del extinto Limón FC en el 2020, dio bombazos como la contratación del arquero Esteban Alvarado, pero en agosto del 2021 con el descenso del equipo dio por finalizado su ligamen.

