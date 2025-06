Pilar Cisneros dijo algo que pocos se atreven sobre la detención de Celso Gamboa

La diputada oficialista, Pilar Cisneros, dijo algo que pocos se atreven sobre la detención del exmagistrado Celso Gamboa.

Ella fue la que propuso la reforma constitucional de la que se está agarrando la DEA para pedir la extradición del exministro de Seguridad.

Pilar Cisneros habló claro sobre el caso de Celso Gamboa. (John Durán)

Pero Gamboa no viajaría solo, Estados Unidos también está pidiendo la extradición de Edwin López Vega, un exreo conocido por el alias de Pecho de rata. Los dos son sospechosos del delito de tráfico internacional de drogas.

La Teja le consultó a Pilar qué opina sobre la captura de Gamboa y de que él podría ser de los primeros ticos en ser extraditados a Estados Unidos y habló sin pelos en la lengua.

“Pienso que los Estados Unidos no pedirían la extradición de estas personas (Celso Gamboa y Pecho de rata) si no tuvieron casos muy sólidos, en todo caso, de acuerdo con la reforma constitucional, ahora será un juez de la República el que valore las pruebas que vienen desde Estados Unidos y decidirá si es procedente o no la extradición.

“En todo caso, yo creo que la aprobación de la reforma constitucional ha sido un clarísimo mensaje para la gente que está metida en el narcotráfico de que la cosa no es jugando y que podría terminar en una cárcel en Estados Unidos o de Europa, o del país que los requiera, así que espero que lo piensen dos veces antes de seguir con su sucio negocio”, dijo la legisladora.

Celso Gamboa podría ser extraditado a Estados Unidos. (José Cordero)

Cisneros dijo además que sorprende que una persona como Gamboa, que ha tenido puestos tan importantes, esté metida en semejante enredo.

“Indistintamente de que si ha sido magistrado o no, Celso Gamboa ha tenido una amplia carrera política como magistrado, fiscal general adjunto, ministro de Seguridad, viceministro de la Presidencia, director de Inteligencia y Seguridad, realmente han sido impresionantes los puestos que ha ocupado y aun así, se metió en negocios turbios que ahora podrían costarle la extradición, en todo caso”, agregó la oficialista.