Pilar Cisneros respondió con todo ante la acusación realizada por la Fiscalía en su contra

Pilar Cisneros, jefa del oficialismo, fue la primera en responder a la histórica acusación que presentó la Fiscalía General de la República en su contra, por un supuesto financiamiento ilícito con relación a la pasada campaña electoral del presidente Rodrigo Chaves y el partido Progreso Social Democrático.

Pilar Cisneros envió un video reaccionando a la acusación de la Fiscalía en su contra. (Foto: Albert Marín.)

Y, más allá de responder a la acusación, Cisneros reveló que podría tomar una drástica decisión que cambiaría el curso de esta investigación y es que, considera renunciar a su fuero (la inmunidad que tiene como diputada).

“Renuncio a mi fuero no hoy, sino que ayer, ¿por qué me acusa a mí? Yo no tuve nada que ver ni con la Tesorería, ni con ningún pago en la campaña, ni con nada", dijo a través de un video enviado a medios de comunicación.

Además, trató de bajarle el piso al fiscal general, Carlo Díaz, y aseguró que no hay nada que investigar.

“Ahí no hay un solo centavo de dinero público. Segundo, el fideicomiso y la campaña política nunca coexistieron. El fideicomiso se cerró un día antes de que Rodrigo Chaves fuera postulado como presidente”.

“Ahí no hay nada y por lo tanto, si la Corte Suprema de Justicia, después de estudiar los documentos decide que va a seguir un juicio, tiene mi promesa: renuncio a mi fuero, que investiguen lo que quieran”, aseguró.

Investigación

La mañana de este lunes la Fiscalía General de la República reveló que presentaron una que esta mañana presentaron una acusación en contra del presidente Chaves, Cisneros, el primer vicepresidente, Stephan Brunner; el canciller, Arnoldo André Tinoco y, los diputados Mary Luz Alpízar, Paola Nájera y Waldo Agüero, por presunto financiamiento ilícito.

Rodrigo Chaves, Stephan Brunner (derecha) y Arnoldo André (izquierda) salieron salpicados la acusación de la Fiscalía sobre el financiamiento del partido Progreso Social Democrático. (Archivo/Archivo)

Según la investigación, iniciada en 2022, se habrían utilizado dos estructuras paralelas para financiar la campaña electoral del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), para las elecciones del 2022.

Estas estructuras provienen del fideicomiso “Costa Rica Próspera”, así como que a través de las cuentas bancarias de Sofía Agüero, hija del diputado oficialista, Waldo Agüero.

