Pilar Cisneros reaccionó así a declaraciones del abogado de Rodrigo Chaves sobre Laura Fernández

La diputada oficialista, Pilar Cisneros, sorprendió con la respuesta que dio cuando le preguntamos si ya era oficial que la exministra de la Presidencia, Laura Fernández, era la candidata presidencial del oficialismo para las próximas elecciones.

La consulta se la hicimos porque en redes sociales circula un video en el que José Miguel Villalobos, abogado del presidente Rodrigo Chaves, asegura que Laura Fernández será la candidata oficialista para las elecciones del 2026.

Pilar Cisneros dice que el oficialismo no ha definido quién será el candidato presidencial. (Casa Presidencial)

Mucha gente, sobre todo los seguidores de Chaves, tomaron las palabras del abogado como santa verdad, ya que han visto que es muy cercano al mandatario y al gobierno; sin embargo, Cisneros lo desmintió.

“El oficialismo tendrá candidato cuando se haga el anuncio oficial. Andan mil especulaciones en redes. Muchos se autoproclaman candidatos, diputados, coordinadores regionales o provinciales… Todo falso. No hay ninguna decisión oficial porque estamos en proceso", aseguró la diputada.

LEA MÁS: Estados Unidos reactivó trámites de visas para estudiantes, pero con un nuevo requisito

Al consultarle a Cisneros qué opinaba acerca de que Villalobos hubiera hecho la afirmación, dijo que él lo había dicho a título personal, porque esa es su opinión, pero que lo que había dicho no es algo oficial, pues ni ellos mismos (el oficialismo) tienen definido aún quién será el candidato.

Cisneros también le mandó a decir a la gente que lo mejor es que esperen el anuncio oficial y no se dejen llevar por especulaciones o chismes.

LEA MÁS: Banco Nacional hace advertencia a sus clientes por algo grave que está pasando

José Miguel Villalobos dice que solo dio una opinión personal. (José Cordero)

Abogado se echó para atrás

En el video que circula en redes sociales, Villalobos fue muy claro en lo que dijo sobre Laura Fernández.

“A pesar de que me han regañado y me han dicho: ‘deje de decir quién va a ser el candidato a la presidencia de la República’, ¿y por qué no lo voy a decir? Se llama Laura Fernández, punto”, dijo el abogado.

LEA MÁS: Este día de junio depositarán las pensiones del IVM

La Teja le consultó a Villalobos por qué había dicho que Fernández era la candidata si Cisneros lo había negado, y él dijo que lo hizo porque es lo que piensa.

“Creo que siempre ha sido claro que yo lo que di fue una opinión personal, así lo dije en la exposición y no se ha anunciado oficialmente. Esa es mi posición, que es la que debe ser la candidata, y así lo dije, así lo manifesté.

“Yo no dije que era la candidata, dije que iba a ser la candidata, en mi opinión, fue lo que dije”, manifestó el abogado.

Muchos ven ya a Laura Fernández como la candidata del oficialista. (Albert Marín)

La Teja le consultó a Cisneros y a Villalobos si ya se tenían una fecha prevista para anunciar el candidato o candidata del oficialismo y el partido político que usarían esta vez, pero ambos dijeron que no.

También les preguntamos si, además de Fernández, estaban analizando otros nombres para la candidatura. Mientras Cisneros no respondió, Villalobos sí lo hizo y dijo que no tenía idea de que existiera otra persona en este momento, pero que había que esperar.