Deportes

Keylor Navas envía emotivo mensaje tras victoria clave de Pumas en la Liga MX

Keylor Navas resaltó el esfuerzo colectivo tras la victoria de Pumas

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre

El portero costarricense Keylor Navas compartió un mensaje dirigido a la afición luego de la victoria de Pumas UNAM por 2-0 frente a Monterrey en la jornada del fin de semana.

El arquero destacó la importancia del trabajo y el crecimiento colectivo del equipo en el torneo mexicano.

LEA MÁS: Christian Sandoval le responde a Erick Lonis tras polémica del VAR en el clásico nacional

“Gracias a Dios, seguimos mejorando. El trabajo diario da sus frutos y logramos una victoria importante en casa, dejando además la portería en cero, para dar una alegría a nuestra gente, ¡que siempre está ahí! ¡¡¡GOYA!!!”, escribió Navas.

Keylor Navas
Keylor Navas envió un mensaje a la afición de Pumas. (Keylor Navas/Instagram)

LEA MÁS: Warren Madrigal acaba de debutar y ya hizo historia en la MLS

Posición en la tabla

Con este resultado, Pumas se ubica en el tercer lugar de la tabla con 15 puntos, solo por detrás de Guadalajara y Cruz Azul.

El equipo mantiene una racha positiva que lo consolida como uno de los protagonistas del campeonato.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Keylor NavasPumasMéxico
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.