Keylor Navas envía emotivo mensaje tras victoria clave de Pumas en la Liga MX

El portero costarricense Keylor Navas compartió un mensaje dirigido a la afición luego de la victoria de Pumas UNAM por 2-0 frente a Monterrey en la jornada del fin de semana.

El arquero destacó la importancia del trabajo y el crecimiento colectivo del equipo en el torneo mexicano.

“Gracias a Dios, seguimos mejorando. El trabajo diario da sus frutos y logramos una victoria importante en casa, dejando además la portería en cero, para dar una alegría a nuestra gente, ¡que siempre está ahí! ¡¡¡GOYA!!!”, escribió Navas.

Keylor Navas envió un mensaje a la afición de Pumas. (Keylor Navas/Instagram)

Posición en la tabla

Con este resultado, Pumas se ubica en el tercer lugar de la tabla con 15 puntos, solo por detrás de Guadalajara y Cruz Azul.

El equipo mantiene una racha positiva que lo consolida como uno de los protagonistas del campeonato.