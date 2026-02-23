Teleguía Deportes

Keylor Navas es noticia en México por gesto que tuvo con José Caicedo tras triunfo ante Rayados

El portero costarricense tuvo un gesto que está dando de qué hablar en México, luego de la victoria 2-0 ante Rayados en casa

Por Hillary Chinchilla Marín

Keylor Navas volvió a demostrar por qué es considerado un referente dentro y fuera de la cancha. Este domingo, tras la victoria 2-0 ante Rayados en su casa, el arquero costarricense tuvo un gesto que lo convirtió en tendencia en México.

Al finalizar el encuentro, Navas se acercó a la afición acompañado de su compañero José Caicedo y les pidió que lo apoyaran.

Un respaldo en momento clave

El arquero de Pumas, Keylor Navas, reacciona luego del gol de Tigres en el partido por la Liga MX.
El arquero de Pumas, Keylor Navas, reacciona luego del gol de Tigres en el partido por la Liga MX. (VICTOR CRUZ/AFP)

El colombiano ha sido abucheado por un sector de la afición auriazul durante lo que va del torneo. Sin embargo, tras el triunfo, Keylor decidió enviar un mensaje claro desde el césped.

El guardameta no solo celebró la victoria, sino que tomó del brazo a Caicedo y se dirigió a las gradas para pedir respaldo para su compañero, en un acto que muchos calificaron como el de “un auténtico líder”.

Reacciones en México

El gesto del tico no pasó desapercibido. En redes sociales y medios deportivos mexicanos destacaron su actitud resaltando su liderazgo y compañerismo.

La escena dejó claro que, más allá del resultado en el marcador, el Halcón busca fortalecer la unión del grupo y el apoyo hacia todos los integrantes del plantel.

Una vez más, el nombre de Keylor Navas da de qué hablar en el fútbol internacional, esta vez por una acción que trasciende lo deportivo.

