Periodista hondureño tira leña al fuego sobre la elección de Bocha Batista en Costa Rica

Periodista hondureño tira un filazo sobre la escogencia de Fernando “Bocha” Batista e hizo este cuestionamiento

Por Sergio Alvarado
Fernando Batista dirigió a Venezuela, ahora buscará su mundial mayor en Concacaf al tomar a la Selección de Costa Rica para el proceso 2030.
Fernando Batista dirigió a Venezuela, ahora buscará su mundial mayor en Concacaf al tomar a la Selección de Costa Rica para el proceso 2030. (AFP/AFP)

El nombramiento del argentino Fernando “Bocha” Batista como entrenador de la Selección de Costa Rica, da de qué hablar hasta afuera de las fronteras ticas.

En lugares como Honduras el hecho no pasó desapercibido y fue criticado por periodistas como Gustavo Roca, del reconocido Diario Diez.

“Viene de fracasar con Venezuela”

El comunicador cuestionó el pasado reciente del Bocha, quien el año pasado no pudo clasificar a la selección de Venezuela a la Copa Mundial de Norteamérica 2026.

“Lejos de los que ficharon a Gustavo Alfaro que venía de ser mundialista, la Selección de Costa Rica habría CONTRATADO al DT que viene de FRACASAR con Venezuela, Fernando “Bocha” Batista, para el proceso del 2030.

El argentino convenció al grueso de los federativos costarricenses por su propuesta de trabajo. Su enfoque se ha centrado en el orden táctico y el desarrollo integral del futbolista”, publicó en su cuenta de X, acentuando las diferencias entre procesos.

Nombramiento sería oficial la próxima semana

El nombramiento de Batista quedaría en firme la próxima semana, confirmó este miércoles Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol.

