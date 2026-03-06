Le llueve al periodista Fabrizio Romano por publicar video pagado en sus redes sociales

El periodista Fabrizio Romano está en el ojo del huracán, luego de publicar en sus redes sociales un video patrocinado, un hecho que le ha generado críticas y ha puesto a prueba su credibilidad.

El martes anterior, el comunicador, experto en el tema de fichajes en Europa, subió un video elogiando el trabajo humanitario de Arabia Saudita, lo que para muchos lo hace ver más como un influencer que como un periodista.

El comunicador italiano exaltó al Centro de Ayuda y Socorro Humanitario Rey Salmán y lo etiquetó como #Ad y, hasta el momento, tiene más de 12 millones de visualizaciones.

El periodista Fabrizio Romano no la pasa bien, luego de publicar un video pagado. Foto: tomada de Facebook. (Facebook/Facebook)

Críticas

Los usuarios le recordaron el asesinato del también periodista Jamal Khashoggi, en el 2018 en el consulado saudí en Estambul y para otros, el publicar este tipo de materiales, lo que muestra es el interés de Romano en ganar dinero y no informar.

El escándalo llegó a Latinoamérica y periodistas internacionales también analizaron la publicación del comunicador.

“Que su viernes sea mejor que el de Fabrizio...abrazo”. mencionó el periodista salvadoreño Fernando Palomo.

Fabrizio Romano es cuestionado por video

David Faitelson, comunicador de TUDN también se pronunció al respecto.

“Lo que le sucedió al famoso periodista-insider italiano Fabrizio Romano es una muy buena lección para quienes ejercemos este maravilloso oficio…

“Romano emitió el martes un video donde alababa la condición humanitaria del reino de Arabia Saudita. Evidentemente, un mensaje pagado. Hoy, ha dejado de ser periodista para ser un influencer…

“Más o menos lo mismo que le sucede a muchos colegas que emiten juicios con la camiseta de un equipo por debajo de la del supuesto periodista”.