“Es una vergüenza infame”: Faitelson fulmina a Costa Rica por el ridículo ante Haití

El ridículo de Costa Rica ante Haití sobrepasa las fronteras, al punto que David Faitelson, reconocido periodista mexicano le tiró con todo a la Selección Nacional por estar al borde de la eliminación de la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá en el 2026.

“Es una vergüenza infame lo de Costa Rica. Si no eres capaz de ganarle a Haití (en territorio neutral) no tienes nada que hacer en un Mundial… Un Mundial, por cierto, de 48 selecciones, donde los más poderosos del área futbolística están clasificados por ser anfitriones", puso en su perfil personal de X, antiguo Twitter.

David Faitelson habló sobre la derrota de Costa Rica ante Haití de forma contundente. (esto.com.mx/Captura)

Y es que la debacle del combinado nacional no ha sido algo de solo hoy, ya que desde la fecha inicial, en Nicaragua, ganando, con un hombre más, el equipo no pudo sostener el triunfo en Managua.

El papelón sería mayor tras dejar ir una ventaja de dos tantos en casa ante Haití, que terminó remontando el partido, y Costa Rica rescatando una unidad en el tiempo de descuento.

Contra Honduras se empató de visita, para luego golear a Nicaragua aquí en San José 4-1, algo que hacía pensar que los nuestros habían encaminado la situación, pero no fue así.

La derrota en Curazao contra Haití de 1-0, obliga a Costa Rica a prender una vela para que Nicaragua le saque un empate, al menos, a Haití, en la última jornada en un partido que se jugará en el Caribe.

En caso que esto suceda, los nuestros ocupan ganarle a Honduras en el estadio Nacional por cualquier resultado para conseguir el boleto directo a la copa del mundo.

El repechaje es casi una utopía, ya que en el grupo de caribeños, el segundo lugar, Jamaica, suma diez puntos, es decir, a la Sele no le daría como mejor segundo, ya que a lo mucho podría llegar a nueve unidades.

Celso Borges no pudo marcar diferencia en la media cancha para la Selección de Costa Rica, durante el partido ante Haití por las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026. (Fedefútbol/Fedefútbol)

En el restante grupo, Surinam y Panamá lideran con nueve puntos, lo máximo a lo que podría aspirar el combinado nacional, no obstante, un empate de Surinam, como mínimo en Guatemala, y lo mismo con los canaleros en casa contra El Salvador, harían que alcancen diez unidades, por lo que no es un escenario alentador, máxime que tanto cuscatlecos como chapines ya están completamente eliminados de la copa del mundo.