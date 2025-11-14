“Somos nefastos”: Prensa de Honduras explota con su selección tras caer en Nicaragua

El boleto al mundial para Honduras se complicó de tal forma en Nicaragua, luego del 2-0 a favor de los pinoleros, que la prensa catracha lanzó cuestionamientos sumamente fuertes en contra del combinado catracho.

Honduras sigue en el primer puesto, pero tras caer en Managua, sus aspiraciones son complejas, ya que deben venir a Costa Rica y vencer a una selección que también se juega la vida.

Haití tiene la ventaja de cerrar en condición de local, pese a ser en Curazao el duelo ante Nicaragua, última del grupo. Los caribeños necesitan el triunfo y que la H no salga airosa del estadio Nacional el martes, salvo que superen en el gol diferencia a la Bicolor, que tiene positivo de tres, dos anotaciones más que los haitianos.

Los jugadores nicaragüenses Bancy Hernández y Jaime Moreno fueron los anotadores del partido ante Honduras. (@laazulyblanco/Selección de Fútbol de Nicaragua)

Tras la situación compleja, y las sensaciones negativas, la prensa de Honduras explotó por dejar ir la opción al mundial, o así lo sienten allá pese a depender aún de ellos mismos.

“Somos nefastos. Honduras tira por la borda el Mundial de United 2026 ante Nicaragua. Son unos sinvergüenzas. En sus equipos se rompen el c*lo, con la selección son unos sin sangre. Estamos fuera, no merecemos mundial”, dijo Gustavo Roca en su cuenta oficial de X, antiguo Twitter.

El mismo periodista fue más allá con más comentarios. “Somos más malos que malos. Damos vergüenza. Somos el hazmerreír”, puso en X el periodista hondureño.

“Vergonzoso, hemos caído 2-0 en Nicaragua y quedamos sumamente complicados para la última fecha. Ahora tenemos que ganar en San José porque los puntos ya nos nos darían ni para repechaje, mismo panorama tiene Costa Rica: Ahora es Haití quien tiene todo para clasificar, ya que recibirán a Nicaragua. Lamentable lo que ha pasado hoy, tremendos pechos fríos somos”, puso el periodista Julio César Cruz en su perfil de X.

“Qué espanto de partido, ¡DOS! Una selección sin opción a Mundial, está jugando y celebrando como que va al Mundial. Hemos sido comida para el ego del Fantasma Figueroa", escribió en su perfil de X, la comunicadora hondureña Erika Williams de Deportes TVC.

Honduras acumula tres mundiales mayores en su historia, siendo el último en Brasil 2014, y antes de eso en Sudáfrica 2010. El primero para la Bicolor fue en 1982, cuando jugaron en España la cita mundialista de ese ocasión.

Honduras empató a 0 ante Haití en el arranque de la eliminatoria mundialista. (X Federación de Fútbol de Honduras /X Federación de Fútbol de Honduras)

Los hondureños nunca han podido pasar de grupos, ni tan siquiera ganar un partido en una copa del mundo mayor en toda la historia.