Saprissa ya dio a conocer cuál es la lesión que tiene David Guzmán

Saprissa dio a conocer la lesión que tiene el volante David Guzmán, quien se lastimó el jueves anterior, en el juego contra Sporting FC.

Ese día, el mediocampista tuvo que dejar el partido contra los albinegros al minuto 19 y un día después, el club confirmó que al futbolista le seguían haciendo análisis, para dar con su diagnóstico.

Este domingo, previo al juego entre los morados y Herediano, el equipo reveló el padecimiento del jugador.

Saprissa informó qué padecimiento tiene David Guzmán, quien se lesionó en el juego contra Sporting FC. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La molestia de David Guzmán

Esto informó Saprissa sobre la molestia de David Guzmán:

“Distensión muscular de isquiotibiales (estiramiento excesivo o desgarro de los músculos en la parte posterior del muslo). Pendiente de evolución”.

Saprissa no se refirió a cuándo volvería el volante morado.

Además, dio a conocer cómo avanzan los jugadores Deyver Vega y Joseph Mora, de sus respectivas lesiones:

“⁠Deyver Vega: se reincorpora a los entrenamientos la próxima semana.

“⁠Joseph Mora: cumple con sus últimos días de readaptación".