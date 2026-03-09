Jefferson Brenes piensa en la Selección Nacional tras empezar a recuperar nivel con Saprissa

El volante número 10 del Deportivo Saprissa, Jefferson Brenes, está empezando a tener más minutos con la camiseta del Monstruo, ya que suma dos titularidades consecutivas.

El mediocampista jugó de estelar en la derrota de los tibaseños en casa ante Sporting y en la más reciente victoria morada sobre el Herediano en la Cueva este domingo, además de los minutos en la serie de Copa ante Carmelita, tanto en la ida como en la vuelta, en la que marcó en ambos compromisos.

Jefferson Brenes fue estelar ante Herediano. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Brenes comenzó el torneo sin minutos contra Puntarenas en la primera fecha, pero poco a poco ha tenido más protagonismo, que ilusiona al volante a recuperar su mejor versión y poder regresar a la Selección Nacional con el nuevo técnico Fernando Batista.

“Es el sueño de todo jugador estar en la Selección Nacional, pero obviamente la única manera es jugando, por ahí él viene (Bocha) y no conoce mucho el medio. Entonces es bueno que visite estadios y siempre lo he dicho, no solo agarrar jugadores de los grandes, ya que en los pequeños hay buenos jugadores, pero es un proceso largo. También hay que aprovecharlo de la mejor manera. La única manera de esperar un llamado es estar jugando”, aseguró en zona mixta.

Sobre cómo se siente en cuanto a rendimiento en el presente, Jefferson fue sincero.

Jefferson Brenes suma dos juegos seguidos de titular (Jose Cordero/José Cordero)

“Voy poco a poco, todavía no siento que estoy en mi nivel, al 100. Sé que por ahí no he llegado a completar los 90 minutos, pero creo que eso me lo van dando los partidos. Físicamente me siento mejor, de la lesión ya pasé, me siento fuerte también, por ahí me falta más condición, pero la única manera es jugando y creo que Hernán me lo ha expresado y he sido sincero cuando me siento cansado, que se los hago saber”, mencionó.

Brenes asegura que él es autocrítico, pero que lo más importante siempre es el plano colectivo más allá de lo individual.

“Algunos somos autocríticos, sabemos cuando hacemos buenos o malos partidos, pero lo más importante es ganar, ya que de eso se trata un equipo”, dijo tras el triunfo sobre Heredia.