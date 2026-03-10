El solidario gesto del camerino de Alajuelense con un compañero que pasa uno de los momentos más duros de su carrera

La Liga Deportiva Alajuelense confirmó las peores noticias después de la lesión del ligamento cruzado de su rodilla, que tendrá fuera de las canchas por alrededor de nueve meses al volante Malcom Pilone.

Ante este momento tan complejo para el jugador, que se pierde el resto de este campeonato de Clausura 2026 y posiblemente la mayoría o casi la totalidad del siguiente certamen local también.

Malcon Pilone sufrió una lesión seria en el partido entre San Carlos y Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Tras confirmar la noticia tan lamentable para el último refuerzo manudo, el camerino rojinegro tuvo el gesto de enviar en redes sociales un mensaje de apoyo a su compañero en medio de la concentración del equipo en Estados Unidos por su debut en Concacaf.

“Volverás más fuerte, hermano”, publicó en cuenta oficial de Instagram Washington Ortega junto a una foto del volante argentino.

“Estamos contigo, hermano”, puso el lateral rojinegro Elián Quesada en una historia de su perfil para apoyar a su compañero.

“No puedes controlar cada situación, pero puedes controlar cómo respondes a ellas”, subió en su perfil Ángel Zaldívar junto a una foto con su compañero y un: “Estamos contigo, hermano, volverás más fuerte”.

Pilone solo pudo estar 15 minutos en cancha ante San Carlos (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

“Mucha fuerza, hermano”, compartió Kenneth Vargas, quien fue otro que sufrió una lesión en el mismo duelo en San Carlos, pero ni de cerca de la misma gravedad que la de Pilone.

Isaac Badilla se unió a sus compañeros para dedicarle un mensaje a su compañero: “Estamos con usted, mi hermano”, mencionó el joven jugador erizo.

Malcom Pilone llegó a la Liga para este campeonato como el último refuerzo internacional y en su primer partido como estelar ante los sancarleños, solo pudo estar en cancha 15 minutos antes de sufrir su lamentable lesión de rodilla.