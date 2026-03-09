Orlando Sinclair le envió un mensaje contundente a los aficionados que lo silban

Orlando Sinclair fue el héroe de Saprissa con su gol al cierre del partido ante Herediano, para la victoria de 2-1 con la que los tibaseños se pusieron a un solo punto del liderato.

El atacante siempre responde cuando tiene la camiseta rojiamarilla al frente y en esta ocasión no fue la excepción, pese a que su nombre está envuelto de parte de la afición morada.

Orlando Sinclair marcó el gol del triunfo sobre Herediano (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

“Desde que volví al país, cierto sector de la afición no está contento conmigo, pero yo siempre he sabido aparecer. Al final, esos mismos que me silban tienen que celebrar mis goles en finales. Entonces, no es algo que me preocupe, yo sé el trabajo que yo hago, mis compañeros y el cuerpo técnico, entonces mi trabajo siempre me va a respaldar”, añadió Orlando tras marcar el tanto del triunfo.

Sinclair confiesa que se sentía con la presión de ver a sus compañeros en el ataque anotar y que a estas alturas del semestre él aún no había podido darle esa alegría al aficionado.

LEA MÁS: ¿Había posición adelantada en el segundo gol de Saprissa ante Herediano?

“Ya la fecha once y tal vez no he jugado mucho, pero en la fecha once y no haber anotado ya pesaba, por eso fue importante anotar y más contra un gran rival como es Herediano”.

Orlando Sinclair le dejó un recado a los aficionados que lo tanto lo silban (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

“Muy feliz, fue un desahogo, ya llevaba varias fechas sin anotar y estaba deseando ese gol y gracias a Dios se dio”, acotó Sinclair en zona mixta.

Ante la consulta de ser el verdugo del Herediano, se le preguntó si se considera el “papá del Herediano”.

LEA MÁS: Jorge Martínez le responde a Hernán Medford por la diferencia de horas en la programación del juego Saprissa vs Herediano

“Jamás voy a faltarle al respeto a una institución como Herediano, obviamente es algo bueno para mí anotar contra ellos, ya que siempre están peleando arriba con nosotros y, bueno, me siento honrado de poder anotar bastante contra ellos”, aseguró el delantero tibaseño.