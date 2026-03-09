Jorge Martínez le responde a Hernán Medford por la diferencia de horas en la programación del juego Saprissa vs Herediano

Jorge Martínez, director de Teletica Deportes, le envió un mensaje a Hernán Medford, luego de que el entrenador del Saprissa cuestionara la hora del juego entre los morados y Herediano.

Este domingo, el Pelícano dijo en conferencia de prensa que para él no era justo que los pusieran a jugar con una diferencia de 48 horas, entre el encuentro con el Sporting FC, que fue el jueves pasado, y la mejenga de este domingo. Además, dijo que Heredia tuvo más tiempo para descansar.

“Nosotros no teníamos excusa porque el equipo fue superior; espero que se sienten (prensa) y analicen el partido. Cuando un equipo de Saprissa juega con intensidad, el triunfo es meritorio. Le pasamos por encima a Heredia hoy.

Jorge Martínez, periodista de Teletica Deportes le responde a Hernán Medford, por la diferencia de horas en la programación del juego Saprissa vs Herediano. Foto: Instagram Jorge Martínez. (redes/Instagram)

“Le pasamos por encima en cuanto a intensidad, sistema táctico y los invito a que saquen un tiempo; es la tarea de ustedes, porque hoy nos llevamos el mérito. Saprissa fue intenso, estuvo corriendo, tácticamente bien parado.

“Me quedo contento, todos trabajamos en tan pocos días, nos juegan sucio; nos ponen a descansar 48 horas y a Heredia 72, y corrimos más con menos tiempo de descanso, no sé por qué la diferencia, eso no es fair play y ese tipo de cosas enojan”, afirmó.

En FUTV aseguraron que Saprissa tuvo 67 horas de descanso antes del juego ante Herediano. Foto: Marvin Caravaca. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Aclaración

Al finalizar la conferencia de prensa, Martínez hizo una aclaración sobre la calendarización del clásico del buen fútbol, que cerró con victoria para los saprissistas.

“Son 24 horas, desde las 10 de la noche del jueves a las 10 p.m. del viernes; de las 10 p.m. del viernes a las 10 de la noche del sábado son 48 y serían 72 horas a las 10 p.m. de hoy.

“Y el partido se programó a las 5 p.m., por lo que son 67 horas. Es importante consignar ese dato, para que quede claro y que no se preste a confusiones”, afirmó.