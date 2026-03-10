Chepe Bomba soltó el nombre del canal que tendría los días contados en Centroamérica

Fox Sports iniciaría transmisiones en Centroamérica luego del Mundial 2026. (Shutterstock /Shutterstock)

El periodista panameño José Miguel Domínguez, más conocido como Chepe Bomba, reveló este lunes que ya estaría todo listo para la venta de Tigo Sports en Centroamérica.

Desde hace meses se viene hablando de la opción para que la compañía sea comprada por la empresa estadounidense Fox Corporation y su filial Fox Sports.

¿Cuándo llegaría Fox Sports a Centroamérica?

Durante la edición de este lunes del programa panameño El Marcador TV, el comunicador afirmó que Tigo será comprada luego del Mundial 2026 y daría espacio a su nuevo nombre.

“Es un proyecto titánico en toda Centroamérica. Ya se viene el concrete, la culminación de la negociación y de la compra por parte de FOX Sports a todos los Tigos de Latinoamérica; es decir, lo que hoy conocemos como Tigo Sports, cambiará.

“En las próximas semanas ya se concretaría la venta de Tigo y se transformaría en Fox Sports, esto después del mundial y los comandos vendrían desde México”, indicó.

Lo que informó Domínguez es similar a lo que ha informado La Teja hace unas semanas, que luego de la Copa del Mundo vendrían cambios fuertes, tanto de personal, producciones y diversos aspectos en general.

Chepe habla de Fox Sports México, pero la que compraría Tigo sería la versión gringa, Fox Corporation. La confusión se da dado que en aquel país hay dos empresas llamadas igual, lo que ocasionó hasta una disputa legal entre ambas.