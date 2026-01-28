Tigo Sports saca del aire a Kristian Mora y su programa “Fútbol X Dentro”

El programa Fútbol por dentro se transmite por Tigo Sports de lunes a viernes al mediodía, pero este viernes ya no va más. (redes/Instagram)

El programa deportivo de opinión Fútbol X Dentro (FXD), conducido por el narrador y periodista Kristian Mora, saldrá del aire este viernes 30 de enero, luego de que Tigo Sports tomara la decisión de no continuar con el espacio.

La noticia fue confirmada por el propio Mora durante la edición del programa transmitida este martes 27 de enero, en la que explicó que la determinación provino directamente de la televisora.

LEA MÁS: Kristian Mora y José Eduardo Mora responden a Jafet Soto por polémica sobre pagos a periodistas

“Viene un año de cambios y la empresa nos ha comunicado que el programa llega hasta este viernes, así que este viernes termina la etapa de Fútbol X Dentro en Tigo Sports”, expresó el comunicador al aire.

FXD se consolidó como un espacio de análisis y opinión deportiva y permaneció ocho años en la pantalla de Tigo Sports, aunque antes también formó parte de la programación de Teletica, convirtiéndose en un referente para los seguidores del fútbol nacional.

Televisora con noticias

Durante el anuncio, Mora evitó entrar en detalles sobre las razones del cierre y dejó claro que esa información corresponde a la empresa.

Kristian Mora, periodista deportivo, es el dueño del programa Fútbol por dentro, que se transmite por Tigo Sports. (redes/Instagram)

“A la empresa le toca comunicar cuáles son los motivos”, señaló. No obstante, adelantó que este 2026 será un año movido para el canal. “En marzo o en julio habrá noticias sobre el rumbo que tomará la televisora; ojalá que sean cosas positivas”, comentó.

LEA MÁS: Kristian Mora habla sin tapujos sobre pagos a periodistas y tira frase contundente

Este medio intentó conocer la posición oficial de Tigo Sports sobre la salida del programa y consultó a su encargada de prensa; sin embargo, al cierre de esta nota aún no habíamos recibido una respuesta.