Papá de Alejandro Bran le responde al jugador de Los Angeles que le bajó el piso al gol que marcó en Concacaf

Detrás del buen momento que vive Alejandro Bran con Alajuelense, hay una historia de sacrificios, madrugadas y kilómetros recorridos. Su padre, don Alejandro Bran recordó el camino que han recorrido como familia para que el volante rojinegro cumpliera su sueño en el fútbol.

El gol que el muchacho de 25 años marcó el martes anterior, en el juego de la Copa de Campeones de Concacaf ante Los Angeles FC hizo que su papá recordara aquellos tiempos, cuando muchas veces tenía que cerrar su taller para llevar a aquel chiquillo a los entrenamientos.

El golazo que marcó Alejandro no pasó desapercibido y provocó la euforia de sus papás y hermanas y hasta evidenció la frustración del rival, al ver la calidad con la que el joven de Hatillo envió la pelota al fondo del arco de Hugo Lloris.

El jugador Alejandro Bran es el menor de 4 hermanos. Además, tiene 3 sobrinos. Foto: cortesía. (Foto: cortesía./Foto: cortesía.)

LEA MÁS: ¿Le bajó el piso al gol de Bran? Jugador de LAFC no pudo ocultar la frustración tras duelo ante Alajuelense

“Un juego muy complejo para nosotros, tuvimos la bola todo el tiempo, pero ellos hicieron su gol. Me gustó cómo jugamos, pero no creo que él (Alejandro Bran) marque ese gol otra vez. El fútbol no siempre es justo, pero estamos listos para la batalla en Costa Rica e ir a ganar allá”, dijo Ryan Hollingshead, a lo que el papá del futbolista respondió:

“Todo el mundo estaba como loco con el gol y puedo decir que no es la primera vez en que Alejandro marca un gol así, con Saprissa lo hizo y esa es una de sus características, que casi nunca marca dentro del área.

“A él el Machillo le pide estar fuera del área, le pide que juegue cerca de Celso (Borges) y a veces me gustaría verlo dentro del área, pero el técnico es el que sabe cómo puede aportar Alejandro en un partido y le va bien haciendo los goles desde fuera del área”, destacó su papá.

Alejandro Bran marcó un golazo el martes, en el juego entre Los Angeles FC y Alajuelense. Foto: Concacaf.com (Concacaf.com/Concacaf.com)

Siempre fue delantero. Don Alejandro contó que su hijo siempre jugó como delantero, era el goleador en los equipos en los que estaba y cuando tenía 17 años, el “Mambo” Núñez lo impulsó para que cambiara de posición.

LEA MÁS: Alejandro Bran habla con firmeza tras su último partido: “Sé la calidad de jugador que soy”

Rompiendo moldes

Alejandro y su familia son de Hatillo. El volante es el menor de cuatro hermanos y se rodea de sus papás, Alejandro y Jacqueline, sus hermanas Lilliana, Sherly y Abigaíl y sus sobrinos Arianna, Daniel y Rachel.

Alejandro Bran, jugador de Alajuelense

Don Alejandro recordó que cuando vio en su muchacho condiciones para el fútbol, hicieron muchos sacrificios, todo para que su niño fuera feliz.

“Hemos pasado por muchas cosas y verlo hoy titular, anotando lo llena a uno de felicidad. Cuando Alejandro era un niño, yo tenía un tallercito de enderezado y pintura y a veces lo tenía que cerrar para llevarlo a entrenar.

¡Bran saca un derechazo que termina en la red! 💥 pic.twitter.com/F1eWRwFU5n — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) March 11, 2026

“Alejandro comenzó en Saprissa, pero salió de ahí y no de la mejor forma; sin embargo, una persona me ayudó para que entrara a Heredia y fuimos a entrenar a varios lugares a pie; anduvimos por San Luis, San Pablo de Heredia, San Isidro.

Alejandro Bran se formó en las ligas menores del Herediano y cuando tenía 17 años debutó en primera división. Foto: cortesía. (Cortesía )

“Muchas veces, del colegio debíamos llevarlo a entrenar y hasta nos pidió que lo cambiáramos de colegio, para que le quedara más cerca de los lugares donde debía entrenar y tal vez llovía y yo pensaba que lo mejor era no llevarlo a entrenar, pero él me insistía en ir a los entrenamientos y hoy recibe el premio de esa disciplina”, comentó.

El orgulloso papá reconoció que cuando el seleccionado nacional tenía 17 años le llegó el llamado para debutar en la máxima categoría, algo que él sinceramente no esperaba.

LEA MÁS: Vea el golazo con el que Alajuelense se adelantó en el marcador ante Los Ángeles FC

“Alejandro ha sido muy disciplinado, se cuida mucho, pese a que nuestro alrededor hay un ambiente complejo, por la zona en donde vivimos. Sinceramente no creí que fuera a llegarle la oportunidad y no porque él no tuviera las condiciones.

“Alejandro terminó el colegio y aún no ingresa a la universidad, quiere estudiar algo relacionado con nutrición y cuando lo veo avanzar recuerdo mi infancia, no tuve una buena vida, viví en un hogar disfuncional y yo quería que mis hijos no vivieran eso y gracias a Dios, me saqué la lotería con mis hijos”, afirmó su papá.

Alejandro Bran estuvo en la eliminatoria hacia la Copa del Mundo del 2026. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Buenos y malos días

Don Alejandro relató que gracias a su hijo, hace un tiempo dejó de trabajar y el jugador pasa muy pendiente de su familia.

“No es porque sea mi hijo, pero Alejandro es un muchacho muy especial, atento con nosotros y nos ayuda mucho. Tengo 62 años y hace un tiempo me dijo que dejara de trabajar, porque nos quería ayudar y a veces hago algunas cositas, pero no dependo de eso para vivir.

“Alejandro es muy reservado, su vida gira en torno al fútbol y vive muy cerca de nosotros. Todos los días viene a la casa, ya sea a almorzar, o a pasar un rato con nosotros”, comentó.

LEA MÁS: Alejandro Bran analiza el semestre más complicado de su etapa en Alajuelense

El papá afirmó que no todas son maduras en el día a día de un futbolista, pues, han tenido que lidiar con los cuestionamientos que han hecho sobre el rendimiento del jugador.

“A veces los papás no pasamos alegrías, lo han señalado, a veces, la prensa lo critica de más, pero él también nos ha enseñado eso, a no estar pendientes de redes sociales, porque no nos gusta cuando se habla mal de él, es nuestro hijo y por supuesto, hay comentarios que no aprobamos”, dijo el orgulloso tata.