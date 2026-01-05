Alejandro Bran analiza el semestre más complicado de su etapa en Alajuelense

La Liga Deportiva Alajuelense coronó un semestre soñado con la obtención del título nacional ante Saprissa, además del tricampeonato de la Copa Centroamericana ante Xelajú en Guatemala; sin embargo, esos momentos tan dulces para los manudos no fueron para todos, ya que Alejandro Bran superó un semestre lleno de críticas y momentos complicados, debido a un rendimiento irregular.

Además de lo vivido con la Liga, Alejandro fue de los jugadores más cuestionados por sus constantes convocatorias con la Selección Nacional, que al final terminó quedando fuera en las eliminatorias para el Mundial de Norteamérica 2026, por lo que la bola de nieve para Bran se hizo aún mayor.

Alejandro Bran marcó un gol en el Saprissa en la final de ida. (Mayela López/Mayela López)

El volante liguista tuvo su momento de inflexión en las semifinales disputadas en Liberia, cuando en la última acción del partido, Alajuelense estaba perdiendo 1-0 en un juego para el olvido; no obstante, un gran gol después de un remate desde fuera del área cambió por completo a un Bran que fue uno de los héroes rojinegros en uno de los momentos más cruciales.

“La verdad es que ese gol en Liberia me ayudó un montón a retomar la confianza; creo que era lo que me hacía falta, lo que también hacía falta, lo que la gente me pedía, un gol de larga distancia con la Liga, y por dicha lo pude lograr y cerrar el torneo de la mejor manera y lograr el objetivo que era ser campeones”, acotó Bran ante la consulta de La Teja.

Bran contó cómo vivió esos momentos difíciles del día a día de ser blanco de críticas por un irregular nivel vestido de manudo.

21/05/2025 Estadio Morera Soto, Alajuela. La Liga Deportiva Alajuelense recibió al Deportivo Saprissa en partido de vuelta de la Final de Segunda Fase del Torneo de Clausura, Liga Promérica 2025. Alejandro Bran anotó el gol del triunfo. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Yo siempre me levanto y trato de jugar los partidos de la mejor manera; hay momentos donde las cosas simplemente no le salen, hay frustración porque, no les voy a mentir, hubo momentos donde me sentí frustrado mucho tiempo, también por el tema de la selección, que me afectó muchísimo, pero siempre he sabido reponerme y seguir adelante”, respondió el volante de Alajuela.

Alejandro Bran cuenta lo que significó ese gol en Liberia para recuperarse de tantas críticas (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Los números de Alejandro Bran a lo largo del semestre

Alejandro jugó 18 partidos del campeonato nacional, en el que marcó el tanto en Liberia por el primer encuentro de las semifinales, y luego en la final ante Saprissa volvió a convertir por la mejenga de ida disputada en el Ricardo Saprissa para sumar un total de dos goles a lo largo del certamen local.

Por la Copa Centroamericana, Alejandro Bran acabó el torneo como tricampeón con los manudos; no obstante, el volante no anotó ningún tanto, mientras que con la Selección Nacional, en esta fase final de la eliminatoria, el rojinegro tampoco marcó, dando una asistencia en el duelo disputado en Managua entre la Tricolor y Nicaragua, siendo ese choque, y el último contra Honduras, además de unos escasos minutos ante Haití en San José, los únicos juegos en que tuvo participación a lo largo del semestre concluido el pasado mes de diciembre con la campeonización del cetro 31.