Figura de Pérez Zeledón anuncia de forma sorpresiva que no estará en el partido contra Alajuelense

El portero Bryan Segura, del Municipal Pérez Zeledón hizo un sorprendente anuncio, previo al juego de este viernes ante Alajuelense.

El arquero recurrió a sus redes sociales, para informar que de nuevo, no será de la partida, para el encuentro que dará inicio a las 8 p.m., en el estadio Alejandro Morera Soto.

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El portero de Pérez Zeledón Bryan Segura hizo un sorprendente anuncio, previo al juego contra Alajuelense. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El anuncio de Bryan Segura

Segura publicó una historia, para aclarar que el no llamado se debe a una decisión técnica.

“Saludos afición pezeteña, hoy estaré fuera de convocatoria por ‘decisión técnica‘, no por ningún tema de lesión ni nada, para evitar malos entendidos. Saludos, un abrazo.

Bryan no fue titular en los partidos ante el Municipal Liberia y Sporting y en su lugar ingresó el portero Miguel Ajú. Según datos de la Unafut, el arquero suma 810 minutos en este torneo.