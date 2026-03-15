Alajuelense recibió una excelente noticia este sábado que alegrará a su afición

En la agonía del encuentro, Sporting logró ganar un juego de seis puntos ante el San Carlos de Paté Centeno 1-0, con ello alcanzó a los norteños y se puso a un punto de Alajuelense, que festejó el triunfo de los de Andrés Carevic para consolidarse en los puestos de clasificación.

Lo del primer tiempo de este duelo entre Sporting y San Carlos fue una auténtica obra para el aburrimiento, ya que tras finalizar los 45 minutos iniciales, en las estadísticas, no se había registrado un solo remate, ni a marco ni tampoco indirecto.

Sporting enfrento a San Carlos en el estadio Puente Piedra (Prensa de Sporting/Prensa de Sporting)

Esto reflejó lo que se estaba jugando en el compromiso, ya que ninguno quería ceder, tanto los de Paté Centeno para mantenerse en la zona de clasificación, como Sporting en la lucha por poder acercarse a dichos lugares.

Para el complemento, los de Carevic tomaron una postura diferente y con Josimar Méndez comandaron las embestidas. A los 63, tuvo la primera clara, pero acabó sobre el horizontal.

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El show del portero de San Carlos inició al 67, cuando Mario González le negó al mismo Méndez la primera anotación del compromiso.

En la jugada siguiente, una tapada espectacular sobre la línea del mismo arquero salvadoreño, volvió a ahogar el grito de gol de los ahora vecinos de Grecia.

Jeffry Valverde fue el nuevo peligro para los de Wálter Centeno que, tras un remate cruzado a los 75, ya había superado a González, pero la cabeza de Cristian Martínez le negaría nuevamente el tanto a los locales.

Sporting se impuso a San Carlos 1-0 (Prensa de Sporting/Prensa de Sporting)

Minutos después, una doble amarilla sobre Gerardo Castillo dejaría a los norteños con un hombre menos y con ello la mesa servida al cierre para que los albinegros buscaran el triunfo.

Al 90, cuando todo parecía que no se iba a mover, Yostin Salinas sería el encargado de empujar el balón de cabeza, solo frente a la línea de gol y poner el definitivo 1-0 para ganar y meterse en la lucha por clasificar.

El triunfo albinegro es una excelente noticia para Alajuelense, que gracias al tropiezo norteño, seguirá en zona de clasificación al menos una jornada más.