Ángel Zaldívar revela el secreto detrás del curioso ritual que hace descalzo previo a cada partido

Ángel Zaldívar sale a caminar descalzo por la gramilla del estadio Morera Soto antes de los partidos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Ángel Zaldívar, atacante de Alajuelense, regresó al gol este sábado y tras conseguir su tercer tanto del torneo habló además sobre una gran curiosidad que lo rodea.

El delantero mexicano realiza antes de cada partido un curioso ritual, en el que previo al calentamiento sale a caminar por la cancha descalzo.

Conectar con el pasto, con la cancha, recibir su energía es parte de los beneficios que afirma siente en este tipo de ejercicios.

“Es un ritual que vengo manejando desde hace tiempo, me hace conectar con el presente, con el ahora, con el partido, empiezas a visualizarlo, entonces es algo que ha ayudado mucho a manejar esa ansiedad y nervios que se sienten y enfocarme en el partido.

“Se ha convertido en un ritual mío, que acostumbro hacer no solo en los partidos, sino en la vida diaria, es algo que tiene muchos beneficios, me ha ayudado en todo este tiempo que lo he practicado”, explicó a los medios tras el juego con Pérez Zeledón.

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Ángel Zaldívar afirma que el grounding le permite conectar mejor con el momento y la cancha. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Un ritual que llegó por curiosidad

El “Inge”, como le apodan al futbolista, asegura que no hubo nadie en específico que se lo recomendara, sino que llegó a esa práctica por su propia cuenta.

“La verdad viendo, investigando un poco por ahí, pregunté y un nutriólogo me lo recomendó, que te ayuda a desinflamar, recuperar y dormir mejor, en esa parte como global en lo que es el jugador, es un complemento.

“Viene muy bien luego de un entrenamiento, para que puedas descansar profundamente, son conceptos y hábitos que he ido tomando y me han ayudado a sentirme bien y estar mejor dentro del campo”, agregó.

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Qué es el grounding, la práctica que usa Zaldívar

Luis Enrique donne l’exemple avec un corps FIT FIT FIT ! Donner des consignes c’est bien, être exemplaire soi-même c’est mieux bravo 🏋️‍♂️ pic.twitter.com/lf0DslZ0Ip — La Source Parisienne (@lasource75006) June 14, 2025

Esta práctica se le llama grounding o también conocida como earthing, y consiste precisamente en lo que explica Zaldívar: caminar descalzo sobre superficies naturales para conectar de manera directa con la tierra.

La idea es que se realice por lo menos entre 30 y 60 minutos, y es una práctica que cada vez tiene más seguidores a nivel mundial, incluso entre personas muy reconocidas.

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Uno de ellos es Luis Enrique, entrenador del Paris Saint‑Germain, quien también lo realiza. Durante el Mundial de Clubes de la FIFA se le vio descalzo en varios entrenamientos, algo que llamó la atención de muchos y que, según ha comentado, le sirve para relajarse en plena competición.