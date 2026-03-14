¿Volvió el León? El dato que demuestra el impresionante despertar de Alajuelense tras su crisis en el Puerto

La versión ganadora de la Liga Deportiva Alajuelense está de regreso y es que, desde que acabó la primera vuelta de la fase de clasificación con aquella derrota en el estadio Lito Pérez de Puntarenas, los erizos han tenido un cambio de cara notorio.

Tras ese duelo en el Puerto, se hablaba de que la clasificación estaba en peligro, pero ahora los manudos están de vuelta en la disputa de la zona alta de la tabla y hasta soñando con la oportunidad de clasificar en la Concacaf Champions Cup tras el empate a uno en Estados Unidos ante LAFC.

Alajuelense suma nueve puntos en tres partidos de la segunda vuelta (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Durante la primera vuelta de la fase regular, la Liga tan solo pudo ganar dos partidos, ante San Carlos y Guadalupe, más tres empates, Liberia, Pérez Zeledón y Herediano, además de cuatro derrotas, para un total de nueve unidades.

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En esta segunda vuelta, los manudos han disputado tres encuentros con tres victorias, Cartaginés, San Carlos y Pérez Zeledón, para sumar los mismos puntos que en toda la primera vuelta del certamen, sumado al empate por Concacaf que los tiene con mucha vida de cara al juego de vuelta el martes en Alajuela.

Guillermo Villalobos afirmó que "pasado pisado" los malos resultados de la Liga en la primera vuelta (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“El grupo siempre estuvo firme, estábamos haciendo bien las cosas al principio, pero no se daban los resultados y ahora, gracias a Dios, estamos haciendo goles, manteniendo el cero atrás, que es importante, y ahí vamos poco a poco”, aseguró Rashir Parkins en Columbia.

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“Todos sabemos que no empezamos con el pie derecho, pero, como dice el dicho, lo pasado, pisado. No vamos a poner excusas; lo importante es que este equipo sabe remar contra corriente y lo hemos demostrado no solo este torneo, sino que el pasado, en el que siempre fuimos contra la adversidad.

“Lo importante es que estamos sacando la mejor versión; todos somos soldados para el objetivo final de ser campeones, y en Concacaf avanzar de fase”, mencionó Guillermo Villalobos, defensa del tricampeón centroamericano en Columbia.