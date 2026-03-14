La Sele cambia de sede por conflicto en Medio Oriente y ya definió donde jugará amistosos de marzo

La Selección Mayor Masculina de Costa Rica disputará sus partidos amistosos de la fecha FIFA de marzo en Antalya, Turquía, luego de que la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) confirmara un cambio de sede debido al conflicto que se mantiene en Medio Oriente.

Los encuentros ante Jordania y la República Islámica de Irán se mantienen en el calendario, pero ahora se realizarán en territorio turco como medida preventiva.

La Selección de Costa Rica jugará sus amistosos de marzo en Antalya, Turquía. (La Nación/Fotografía: Fedefutbol)

Antalya será la nueva sede

Según informó la Fedefútbol, ambos partidos se jugarán en Antalya, una ciudad costera ubicada al sur de Turquía y que colinda con el mar Mediterráneo.

La decisión responde a la situación de seguridad que se vive actualmente en Medio Oriente, lo que obligó a trasladar la sede para garantizar el desarrollo de los encuentros sin contratiempos.

Antalya ya ha sido utilizada recientemente para eventos internacionales. Hace apenas unas semanas, la ciudad albergó el partido eliminatorio del Mundial femenino entre España y Ucrania, el cual se desarrolló con normalidad.

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Fechas de los partidos

De acuerdo con la información oficial de la FCRF, la Tricolor enfrentará:

Costa Rica vs Jordania – 27 de marzo

Costa Rica vs Irán – 31 de marzo

Ambos compromisos se jugarán en el mismo estadio en Antalya.

La Federación también indicó que la sede exacta dentro de la ciudad y los horarios oficiales de los partidos serán confirmados próximamente a través de los canales oficiales del organismo.

Estos amistosos marcarán los primeros encuentros de Costa Rica en el año 2026, además de representar el inicio de la actividad internacional bajo la dirección del nuevo entrenador de la selección.

Serán los dos primeros juegos al mando de Fernando Batista (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La Tricolor afrontará estos partidos con el técnico argentino Fernando Batista, quien inicia un nuevo proceso al frente del combinado nacional.

Los juegos servirán como preparación para los próximos retos internacionales del equipo y permitirán al cuerpo técnico evaluar jugadores de cara a las próximas eliminatorias porque Mundial... nel pastel.

Nota realizada con ayuda de IA