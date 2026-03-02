Las primeras palabras de Fernando Batista como técnico de la Selección Nacional a su llegada a Costa Rica

Fernando Batista ya aterrizó en el país para su presentación de este lunes como técnico de la Selección Nacional de Costa Rica y, en pleno aeropuerto, dio sus primeras palabras como timonel de la Tricolor.

“Ya con ganas de empezar a trabajar, pero feliz de ya poder estar acá”, dijo en sus primeras palabras en Tigo.

Fernando Batista ya está en el país para su presentación (BUDA MENDES/Getty Images via AFP)

Ante la consulta del porqué aceptar venir a dirigir a Costa Rica, el Bocha fue claro en hablar bien de la Sele.

“Es una selección importante, también porque arranca un proceso nuevo y bueno, ya lo hemos hablado con el presidente, con el director deportivo, veníamos hablando en distintas reuniones y bueno, seduce que es una selección importante”, afirmó.

“Mucho trabajo, mucha responsabilidad, muchas ganas de empezar a trabajar y de poder armar una buena selección para aspirar a cosas importantes”, acotó.

Fernando Batista aseguró que Costa Rica es una selección muy importante (AFP/AFP)

Sobre si le fue fácil aceptar el trabajo como técnico, dijo: “Sí, porque es una selección muy importante, una selección que compite, que ha estado en varios mundiales; cuando empezamos a hablar de la posibilidad de estar, no hubo ningún problema, al contrario, fue fácil”.

Sobre tener en el cuerpo técnico a un asistente tico. “Puede ser, lógicamente, gente de Costa Rica, de la Federación. En estos días estaremos terminando de hablar esos temas”, afirmó y de paso confirmó que en el transcurso de la semana llegará el resto del cuerpo técnico.