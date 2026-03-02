Periodista hondureño se burla del pésimo momento de Alajuelense

El periodista hondureño Gustavo Roca no desaprovechó la oportunidad para tirarle duro a Alajuelense por su mal momento en el campeonato nacional.

“El León se convirtió en gatito. La Liga Deportiva Alajuelense comenzó el Clausura 2026 con aires de grandeza, pues salió tricampeón de Copa Centroamericana y campeón en Costa Rica, pero sus jugadores y cuerpo técnico al parecer siguen festejando esos títulos que ya son historia”, publicó.

Gustavo Roca llamó "gatito" a Alajuelense por su mal momento en el torneo (Gustavo Roca/YouTube)

“En este torneo no ganan ni un ‘giveaway’ de una refrigeradora”, publicó el periodista catracho en su red social de X.

Roca fue uno de los periodistas hondureños que dio por muertos a los manudos el año pasado, cuando se iban a medir al Olimpia por las semifinales de la Copa Centroamericana, no obstante, al final, los erizos no solo se impusieron a los albos, sino que además alzaron su tercera copa internacional al hilo.