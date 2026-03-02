Deportes

Periodista hondureño se burla del pésimo momento de Alajuelense

El periodista hondureño Gustavo Roca aprovechó para tirarle a Alajuelense por su mal momento en el certamen

EscucharEscuchar
Por Eduardo Rodríguez

El periodista hondureño Gustavo Roca no desaprovechó la oportunidad para tirarle duro a Alajuelense por su mal momento en el campeonato nacional.

“El León se convirtió en gatito. La Liga Deportiva Alajuelense comenzó el Clausura 2026 con aires de grandeza, pues salió tricampeón de Copa Centroamericana y campeón en Costa Rica, pero sus jugadores y cuerpo técnico al parecer siguen festejando esos títulos que ya son historia”, publicó.

GR
Gustavo Roca llamó "gatito" a Alajuelense por su mal momento en el torneo (Gustavo Roca/YouTube)

En este torneo no ganan ni un ‘giveaway’ de una refrigeradora”, publicó el periodista catracho en su red social de X.

LEA MÁS: ¿Berrinche al Machillo? Sale a la luz lo sucedido con la supuesta rabieta de Ronaldo Cisneros en el camerino manudo

Roca fue uno de los periodistas hondureños que dio por muertos a los manudos el año pasado, cuando se iban a medir al Olimpia por las semifinales de la Copa Centroamericana, no obstante, al final, los erizos no solo se impusieron a los albos, sino que además alzaron su tercera copa internacional al hilo.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
AlajuelenseHondurasGustavo Roca
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.