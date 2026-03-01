Selección sub-20 dio un paso casi definitivo a la próxima ronda camino al Mundial y las Olimpiadas

La Selección sub-20 de Costa Rica triunfó este sábado ante Barbados 3-0. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

Costa Rica tuvo otra victoria sin problemas este sábado, tras derrotar 3-0 a Barbados en su segundo partido de la eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial sub-20 2027 y los Juegos Olímpicos 2028 de Los Ángeles.

Para los nacionales fue otro encuentro sin complicaciones en las canchas del complejo deportivo de la Federación Costarricense de Fútbol en San Rafael de Alajuelense, sede en la que disputa esta primera fase.

LEA MÁS: Selección Sub-20 no tuvo piedad y empezó clasificatorio de Concacaf con goleada

Para los ticos marcaron David Garro, Yerlan Sosa y Dax Palmer, en en el equipo que es dirigido por el técnico Randall Row.

El próximo reto de la sub-20

En la próxima fecha ante Bermudas, el lunes a las 2 p.m, Costa Rica amarraría el boleto a la próxima ronda, al asegurarse el primer lugar del grupo E.

Este certamen reune a las selecciones ubicadas entre las posiciones 7 y 41 del ranking de Concacaf, que competirán por los seis boletos disponibles al campeonato sub-20 de Concacaf 2026.

LEA MÁS: Los elegidos de Randall Row para llevar a la Sele al Mundial Sub-20 2027

Así se juega el premundial

Al finalizar la fase de grupos, el primer lugar de cada zona se unirá a las seis selecciones preclasificadas según su posición en el ranking: Estados Unidos, México, Honduras, Panamá, Cuba y Guatemala para llegar al torneo que dará los boletos mundialistas.

El campeonato sub-20 de Concacaf 2026 se disputará del 25 de julio al 9 de agosto de 2026, con las 12 mejores selecciones de la región.

Este torneo otorgará los cupos para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027 en Azerbaiyán y Uzbekistán y para las Olimpiadas 2028.

El Mundial será de 24 selecciones y Concacaf contará con cuatro cupos, los cuales serán para las selecciones semifinalistas del torneo clasificatorio.