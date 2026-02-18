Los elegidos de Randall Row para llevar a la Sele al Mundial Sub-20 2027

Costa Rica será la sede del clasificatorio que albergará la eliminatoria al campeonato sub-20 de Concacaf.

La Sele, dirigida por Randall Row debe cerrar el torneo como líder de grupo para avanzar al Campeonato Sub-20 Concacaf, que se disputará del 25 de julio al 9 de agosto y reunirá a las 12 mejores selecciones masculinas de la región.

Este torneo otorgará cupos para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027 y los Juegos Olímpicos de Verano 2028.

Nick Bennette (12) forma parte de la Selección Sub-20 que busca avanzar al Clasificatorio de Concacaf. Foto: prensa FCRF. (Fedefútbol/Fedefútbol)

Los llamados

Esta es la lista de convocados:

Porteros: Ian Orourke (Saprissa), Fabián Núñez (Alajuelense), Ramsses Cubero (Cartaginés).

Defensas: Matías Cordero (Saprissa), Andrid Rojas (Sporting), Dan Granados (Sporting), Dylan Oviedo (Herediano), Yerlan Sosa (Alajuelense), Andrés Morera (Herediano).

Volantes: Jeremi Hernández (Sporting), Adriel Pérez (Alajuelense), Gabriel Sibaja (Herediano), Dax Palmer (Cyd Leonesa, España), Nick Bennette (Herediano); Óscar Leal (Inter San Carlos):

Delanteros: Keyner Hernández (Club Sport Uruguay), David Garro (Saprissa), Kaden Farrier (Sporting), Yamil Leal (Inter San Carlos), Luis Rodríguez (Alajuelense), Kionell Estrada (Herediano).

Gabriel Sibaja, jugador de Herediano es uno de los jugadores convocados. Foto: prensa FCRF. (La Nación/Fotografía: Fedefutbol)

La clasificatoria se disputará del 23 de febrero al 4 de marzo en tres países: Nicaragua, Curazao y Costa Rica. Costa Rica tendrá como sede el Complejo FCRF-Plycem, donde integrará el Grupo E junto a Trinidad y Tobago, Bermudas, Barbados y Sint Maarten.

La Sele debutará el jueves 26 de febrereo, ante Sint Maarten. Dos días después enfrentará a Barbados; el tercer juego será el lunes 2 de marzo contra Bermuda y cierran la fase de grupos el miércoles 4 de marzo, ante Trinidad y Tobago. Todos los partidos serán a las 2 de la tarde.