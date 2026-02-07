Torneo Nacional

Paliza de 26-0 de la selección sub-17 estableció un récord como la mayor goleada en la historia de Concacaf

Selección sub-17 se dio un festín este sábado e hizo historia en el fútbol costarricense y de Concacaf al ganar 26-0

Por Sergio Alvarado

La Selección sub-17 de Costa Rica estableció este sábado un récord absoluto en la historia del fútbol nacional, tras establecer la mayor goleada jamás lograda en el país y Concacaf.

La Tricolor le dio una paliza sin precedentes a Islas Vírgenes Británicas en el premundial de la Concacaf rumbo al mundial de Catar 2026, por 26-0, marcador que lo deja a un pasito de ir a la Copa del Mundo.

La Selección sub-17 de Costa Rica pulverizó a Islas Vírgenes Británicas al golearla 26-0. (Prensa Fedefútbol/Prensa Fedefútbol)

El equipo dirigido por Randall Azofeifa solo necesita un empate ante Puerto Rico el próximo martes para amarrar el primer lugar del grupo y asegurar la clasificación,

Los goles de la Tricolor fueron de Paul González (5), Ethan Barley (4), Akenai Samuels (4), Santiago Quirós (3), Rachith Sáenz (2), Jefrey Urbina (2), Kyan McDonald (2), Jorshuad Pilarte, Paul Jiménez , Marshal Araya y Johan Quesada.

Histórica paliza

Según los datos del periodista Gerardo Coto, la máxima paliza tica se había dado en el 2003, cuando la Sele sub-23 pulverizó 15 a 0 a Belice, la principal en cualquier categoría.

En el encuentro ante la selección de Islas Vírgenes Británicas, se rompieron todas las marcas y solo en el primer tiempo ya se hizo historia tras acabar 17-0.

Quedaba vivo aún el récord de la mayor goleada en la historia de un premundial sub-17 en Concacaf, la cual estaba en un 22-0 de Estados Unidos a Islas Vírgenes Estadounidenses, según reportó el periodista Alexander Gaitán.

Ethan Barley anotó cuatro goles este sábado para Costa Rica ante Islas Vírgenes Británicas. (Prensa Fedefútbol/Prensa Fedefútbol)

La marca se rompió a los 78 minutos cuando cayó el 23-0, un marcador insólito que estaba rompiendo todas las marcas y hasta dio chance para caer tres goles más y hacer historia en grande.

En torneos de Conmebol también pulverizó el récord, pues la máxima goleada había sido un 8-0 de Chile ante Bolivia.

