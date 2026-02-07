Costa Rica Sub-17 logra goleada histórica en el clasificatorio rumbo al Mundial de Catar 2026

La Selección Sub-17 de Costa Rica está protagonizando una histórica goleadda contra Islas Vírgenes Británicas en lo que es su segundo partido en el Torneo Clasificatorio de Concacaf rumbo al Mundial de Catar 2026.

El encuentro arrancó a las 2 p. m., en el Complejo FCRF-Plycem (Proyecto Gol).

Sin embargo, lo más sorprendente es el marcador de 17 a 0 en los 45 minutos del primer tiempo del encuentro.

La Sele está haciendo un gran papel. (Concacaf.com/Concacaf.com)

El partido está en tiempo de descanso y todo lo que falta por demostrar al equipo tico dirigido por Rándall Azofeifa se puede ver por ESPN.