¿Conocen Iker Casillas y Carles Puyol a Saprissa o Alajuelense? Esto dijeron sobre el fútbol de Costa Rica

Previo al partido de este sábado entre las leyendas del Real Madrid y el Barcelona, Iker Casillas y Carles Puyol participaron en una conferencia de prensa donde fueron consultados sobre su conocimiento del fútbol de Costa Rica.

El periodista Cristian Segura preguntó a ambos exjugadores si conocían algún equipo de Costa Rica o si tenían referencias del campeonato local.

La visión de Carles Puyol

El excapitán del Barcelona reconoció que su conocimiento se centra más en la afición y la Selección nacional que en la liga costarricense.

Carles Puyol aceptó que desconoce la liga costarricense. (JOHN DURAN/John Durán)

“Yo no conozco mucho, la verdad. Sí que he conocido más a los aficionados cuando he tenido la suerte de estar en este país y sé que hay muchísima pasión por el fútbol. He podido seguir la Selección, pero no la liga local, así que no te puedo dar una respuesta afirmativa en este sentido, pero sí que es un país muy futbolero”, mencionó.

Iker Casillas recordó el papel de la Sele en 2014. (JOHN DURAN/John Durán)

El recuerdo de Iker Casillas

Por su parte, el exguardameta del Real Madrid destacó uno de los momentos más recordados del combinado nacional en Copas del Mundo.

“Yo lo que digo es que teniendo el Mundial de Brasil, que fue en 2014, donde Costa Rica eliminó a Italia y a Uruguay. Yo creo que tienes que tener esa referencia de ese momento para que lo que venga, y los jugadores que estén, vean que con el tiempo se pudo crear una selección fuerte y compacta para poder presentar sus armas ante selecciones tan importantes como Uruguay e Italia”, indicó.

El encuentro de leyendas tendrá lugar este sábado 7 de febrero a partir de las 6 p.m.