Selección Sub-20 no tuvo piedad y empezó clasificatorio de Concacaf con goleada

La Selección Sub-20 de Costa Rica debutó con una victoria abultada 12-0 ante Sint Maarten, en la primera jornada del clasificatorio de la Concacaf.

El equipo que dirige Randall Row comenzó con el pie derecho su lucha para cerrar este torneo como líder del grupo E, ya que si consiguen el primer puesto, avanzarán al Campeonato Sub-20 Concacaf, que se disputará del 25 de julio al 9 de agosto y reunirá a las 12 mejores selecciones masculinas de la región.

El torneo otorgará los cupos para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Selección Sub-20 de Costa Rica debutó con una aplastante victoria en clasificatorio de Concacaf. Foto: prensa FCRF. ( Foto: prensa FCRF. /Foto: prensa FCRF.)

Las acciones

El clasificatorio se lleva a cabo en Nicaragua, Curazao y Costa Rica y en suelo tico se desarrolla en las instalaciones del Proyecto Gol, en San Rafael de Alajuela.

Los goles de los ticos fueron marcados por Gabriel Sibaja, jugador del Herediano quien se lució con 3 tantos; Keyner Hernández del Club Sport Uruguay quien hizo doblete.

Isaac Badilla de Alajuelense marcó también dos tantos; el exsaprissista Dax Palmer aportó dos anotaciones y los demás goles fueron obra de David Garro, Yamil Leal y Luis Rodríguez.

Keyner Hernández (21), del Club Sport Uruguay anotó doblete en el juego entre Costa Rica y Sint Maarten. Foto: prensa FCRF. ( Foto: prensa FCRF. /Foto: prensa FCRF.)

Los jugadores Mathías Cordero, del Saprissa y Yerlan Sosa de Alajuelense fueron de los que también marcaron diferencia en el encuentro ante los caribeños.

El siguiente juego será el próximo sábado, cuando Costa Rica enfrente a Barbados; el tercer juego será el lunes 2 de marzo contra Bermuda y cierran la fase de grupos el miércoles 4 de marzo, ante Trinidad y Tobago. Todos los partidos serán a las 2 de la tarde.