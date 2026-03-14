“Machillo” Ramírez tuvo una actitud muy diferente con la prensa ¿Qué le hicieron?

Óscar Ramírez dejó algunas preguntas que le hicieron este viernes para el final del torneo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Óscar Ramírez, técnico de Alajuelense, asumió este viernes una actitud muy diferente a la de otras conferencias de prensa en la que prefirió no profundizar mucho en general.

¿Qué le pasó al Machillo? Asegura que está cansado de que se le mainterprete o que se guinden de sus frases para decir cosas que asegura nunca dijo.

Al entrenador le hicieron algunas consultas específicas y a diferencia de otros momentos en los que explicó diversas situaciones, ya no quiere hacerlo más.

LEA MÁS: Alajuelense aclara por qué apeló sanción por daño a lavatorio y hará esto más al respecto

Machillo Ramírez quiere hablar hasta el final

A una de las preguntas que le metió gambeta, fue cuando le consultaron cuáles son las claves del cambio que han tenido los manudos en los últimos juegos, en las que suma tres victorias al hilo sin recibir goles.

“Esa contestación tal vez al final del torneo la pueda expresar un poco más amplia, solo puedo decirte que son cosas que teníamos pensadas y que traté de explicar, pero aquí no supieron entender, entonces mejor lo dejo para el final”, tiró.

Esa no fue la única vez en la que no quiso profundizar en una respuesta y dejó sus comentarios “para más adelante”, como cuando le consultaron sobre sobre el desempeño específico de algunos jugadores como José Alvarado, Joel Campbell y Ángel Zaldívar.

Alajuelense mejoró notablemente y suma tres victorias al hilo sin recibir goles. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

LEA MÁS: ¿Puede Alajuelense dar el golpe ante LAFC? Reconocido periodista mexicano que narró la ida, nos dijo esto de la serie

La pregunta puntual fue qué pasa a nivel interno que cuando salen cuestionamientos a ciertos jugadores en la cancha demuestran lo contrario, como pasó el torneo pasado con Ronaldo Cisneros o Alejandro Bran.

“Simplemente es porque no saben qué pasa a lo interno, hablan por cuestionar, criticar, yo siento que es parte de ustedes (prensa) hacer eso para que el aficionado esté encima. Ha venido una evolución importante de los muchachos y sabemos por qué, qué pasa y ustedes en algún no entendieron. Por eso digo que prefiero hablar al final”, aseguró.

LEA MÁS: Alajuelense tomó una decisión drástica en su once para enfrentar a Pérez Zeledón

Equipo cerrará en buen momento

Lo que sí tiró el Machillo es que por lo que ha visto, el equipo llegará en un buen momento al cierre.

“Creo que vamos de acuerdo a lo planeado y lidiando con dos torneos que siempre es complejo. Aquí el semestre pasado fue difícil y ahora también, por su estructura, que después hablamos de eso. Estamos agarrando buen ritmo para el cierre y ojalá que el martes podamos pasar por el club y el país. Vamos a llegar en buen momento al cierre”.