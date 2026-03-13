Deportes

Malcom Pilone reaparece después de su lesión y envía un mensaje cargado de optimismo

Malcom Pilone se lesionó el sábado anterior, durante el partido entre Alajuelense y San Carlos

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

Malcom Pilone, jugador de Alajuelense, reapareció después de lesionarse y envió un mensaje lleno de optimismo.

Este jueves, el mediocampista argentino publicó una historia en sus redes sociales, en la que aparece desde la sala de un hospital, confirmando que ya pasó por el quirófano.

El sábado anterior, durante el juego ante San Carlos, el muchacho sufrió un fuerte impacto en su rodilla luego de una barrida de un jugador norteño.

LEA MÁS: ¡De la ilusión al llanto! El desgarrador debut de Malcom Pilone que tiene a la Liga en vilo

El dolor fue inmediato, obligando al cuerpo técnico a realizar una variante de emergencia y truncando la oportunidad que el volante tanto había aguardado desde su llegada al país.

Malcom Pilone, jugador de Alajuelense
Malcom Pilone, jugador de Alajuelense ya pasó por el quirófano, luego de la lesión que sufrió en el juego ante San Carlos. Foto: Instagram Malcom Pilone. (Foto: Instagram Malcom Pilone. /Foto: Instagram Malcom Pilone.)

El mensaje de Malcom Pilone

El futbolista sudamericano fue operado en el hospital Metropolitano y desde una de las camas del centro médico posteó:

“Gracias a Dios todo salió bien; ahora solo queda enfocarme en una buena recuperación”.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
AlajuelenseMalcom PiloneSan Carlos
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.