Malcom Pilone reaparece después de su lesión y envía un mensaje cargado de optimismo

Malcom Pilone, jugador de Alajuelense, reapareció después de lesionarse y envió un mensaje lleno de optimismo.

Este jueves, el mediocampista argentino publicó una historia en sus redes sociales, en la que aparece desde la sala de un hospital, confirmando que ya pasó por el quirófano.

El sábado anterior, durante el juego ante San Carlos, el muchacho sufrió un fuerte impacto en su rodilla luego de una barrida de un jugador norteño.

El dolor fue inmediato, obligando al cuerpo técnico a realizar una variante de emergencia y truncando la oportunidad que el volante tanto había aguardado desde su llegada al país.

Malcom Pilone, jugador de Alajuelense ya pasó por el quirófano, luego de la lesión que sufrió en el juego ante San Carlos. Foto: Instagram Malcom Pilone. (Foto: Instagram Malcom Pilone. /Foto: Instagram Malcom Pilone.)

El mensaje de Malcom Pilone

El futbolista sudamericano fue operado en el hospital Metropolitano y desde una de las camas del centro médico posteó:

“Gracias a Dios todo salió bien; ahora solo queda enfocarme en una buena recuperación”.