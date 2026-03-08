¡De la ilusión al llanto! El desgarrador debut de Malcom Pilone que tiene a la Liga en vilo

La fortuna le dio la espalda a Malcom Pilone en su tan esperada primera titularidad con la Liga Deportiva Alajuelense. Tras semanas de enorme expectativa alrededor del último refuerzo internacional de los campeones nacionales, su debut como estelar en San Carlos tuvo un desenlace prematuro y doloroso.

Apenas al minuto 15, el mediocampista argentino sufrió un fuerte impacto en su rodilla luego de una barrida de un jugador sancarleño. El dolor fue inmediato, obligando al cuerpo técnico a realizar una variante de emergencia y truncando la oportunidad que el volante tanto había aguardado desde su llegada al país.

Malcom Pilone salió de variante en apenas 15 minutos de juego (Prensa LDA/Liga Deportiva Alajuelense)

La imagen en el banquillo fue desoladora: Pilone se dejó ver con lágrimas en los ojos y una bolsa de hielo en la zona afectada, reflejando la frustración de quien ve esfumarse su gran oportunidad por las ingratas circunstancias del fútbol.

Ahora, el entorno rojinegro queda a la espera del parte médico oficial para conocer el alcance real de la lesión y el tiempo que el argentino estará fuera de las canchas.