País centroamericano sancionó a árbitro que se equivocó en partido, ¿podría hacerse eso en Costa Rica?

Un país centroamericano tomó una medida histórica con un árbitro, luego de que no sancionara a un jugador como se debía, y abrió el debate sobre los castigos que deben recibir los silbateros en nuestro país.

El viernes anterior, la Comisión de Árbitros de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) sancionó al central César Nolasco por no sacarle la tarjeta roja a un jugador.

Esto informó la comisión en sus redes sociales:

“La Comisión de Árbitros de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) tomó la decisión de sancionar con una suspensión de dos partidos al árbitro central César Nolasco, quien estuvo a cargo de pitar en el partido Fuerte San Francisco vs. Isidro Metapán el pasado 1.° de marzo de 2026.

El árbitro César Nolasco fue sancionado, por omitir una tarjeta roja a un jugador, por conducta violenta y la decisión generó debate en el país. Foto: tomada de eldiariodehoy.com. (Foto: tomada de eldiariodehoy.com./Foto: tomada de eldiariodehoy.com.)

“El motivo de la suspensión es por haber omitido una tarjeta roja clara (conducta violenta) de un jugador de Isidro Metapán sobre uno del Fuerte San Francisco”.

Según el medio salvadoreño El Gráfico, este es el “segundo árbitro sancionado por la Comisión de Árbitros en lo que va del torneo. El primero fue Iván Barton, quien también recibió una suspensión de dos partidos tras un error cometido en el encuentro entre Águila y Alianza”.

¿Se debería aplicar la misma medida en Costa Rica, ante los cuestionamientos por el trabajo de los silbateros?

Justa y necesaria

El exárbitro Marvin Amores recordó que hace unos años, cuando él era escogido para dirigir partidos, quedó fuera por unos meses, al sancionar a un jugador.

“Un día le saqué una tarjeta a Edwin ‘Sarapiquí‘ Salazar y no debía ser sancionado y por eso, me suspendieron por tres meses y eso no solo me pasó a mí, le ocurrió a varios de mis compañeros.

“Creo que la medida es necesaria en Costa Rica, porque hay árbitros que han cometido errores y no pasa nada. La Comisión no toma las medidas que debería y, aunque el VAR lo salve en sus decisiones, debería ser sancionado; así aprenden”, afirmó.

En las últimas semanas, han habido serios cuestionamientos hacia la labor de los árbitros. Foto: tomada de Pexels.com. (La Nación/Tomada de Pexels.com)

Criterio similar tiene el exárbitro Rodrigo Badilla, quien afirmó que ojalá este tipo de acciones sea un ejemplo para el arbitraje en Costa Rica.

“Ojalá se ponga en práctica, pero siendo sincero, me parece que dos partidos de castigo es muy poco. Si se va a hacer, creo que se debería aplicar como antes.

“Los árbitros eran sancionados con días calendario, de acuerdo a la gravedad de la falta, porque dos juegos de suspensión no son nada”, añadió.