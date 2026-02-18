¿Le quitaron un penal a Alajuelense ante Sporting? Audio del VAR reconoce error que benefició a Sporting

Al cierre del compromiso, un golpe en la cara sobre el atacante Ángel Zaldívar se pidió como penal con el que Alajuelense pudo emparejar el juego; no obstante, el audio del VAR explica qué pasó en la jugada y el motivo de error que benefició a Sporting.

“A los 97 minutos de juego se produce una situación fuera del área penal a espaldas del control visual del árbitro: el defensa 26 de Sporting golpea sin estar el balón en disputa de juego al delantero número 9 de Alajuelense, considerándose una conducta violenta; esta ocurre fuera del área penal”.

A Sporting le perdonaron una expulsión según audio del VAR

“El VAR inicia una revisión protocolar de la acción, pero solo se focaliza en si la falta es dentro del área para invitar al árbitro a una revisión por un potencial penal; al descartar que la falta ocurre dentro del área, decide no intervenir. El VAR también debió revisar la conducta del defensor, la cual debe ser considerada como expulsión dado que el balón no se encuentra en disputa de juego entre ambos jugadores”, dijeron en el video publicado.

Sobre los audios, en el momento de la revisión de la misma, se comentó lo siguiente sobre dicha jugada.

Audio del VAR descartó que se debiera pitar otro penal a favor de Alajuelense

“Está fuera del área, en esta no podemos ingresar, hay un desplazamiento de la mano; en esta el jugador rojo, si no lleva sus manos arriba, el blanco sí; está fuera del área”, señalaron en la sala VOR.

En resumen, Pablo Camacho se equivocó al no expulsar a Geancarlo González, pero no era penal porque la falta fue fuera del área.