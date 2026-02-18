Se reveló el audio del VAR del polémico gol de Saprissa en Liberia

Este miércoles salió a la luz el audio del VAR con el que se analizó el polémico tanto de Ariel Rodríguez en Liberia con el que Saprissa se impuso 0-1 a los pamperos.

El gol estuvo cargado de polémica debido a que se podía ver posición adelantada por parte de los guanacastecos.

El VAR validó el gol de Ariel Rodríguez en Liberia ( Fotos: tomadas de X Saprissa. /Fotos: tomadas de X Saprissa.)

LEA MÁS: ¿Hubo offside en el gol de Saprissa en Liberia? Arquitecto hace estudio de la jugada

“Tenemos que trazar líneas, Nela, dénos un segundo que vamos a trazar las líneas, Nelita es muy ajustada, estamos tratando de hacerla con mucha precisión, deme chance”, dijeron en la sala VOR.

“Hay que ajustarlo un toquecito al hombro, línea sobre línea, ok, con el Zoom de allá. Listo, y todavía está quedando habilitado; no está quedando la línea roja detrás y la línea azul; 29 milímetros. Ahí están correctos, es lo más que tenemos, está habilitado; está habilitado por poco”, explicaron.