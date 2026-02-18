Deportes

Se reveló el audio del VAR del polémico gol de Saprissa en Liberia

El VAR validó el gol de Ariel Rodríguez en Liberia con el que Saprissa ganó pese a la polémica por posible fuera de lugar

EscucharEscuchar
Por Eduardo Rodríguez

Este miércoles salió a la luz el audio del VAR con el que se analizó el polémico tanto de Ariel Rodríguez en Liberia con el que Saprissa se impuso 0-1 a los pamperos.

El gol estuvo cargado de polémica debido a que se podía ver posición adelantada por parte de los guanacastecos.

Saprissa vs Liberia
El VAR validó el gol de Ariel Rodríguez en Liberia ( Fotos: tomadas de X Saprissa. /Fotos: tomadas de X Saprissa.)

LEA MÁS: ¿Hubo offside en el gol de Saprissa en Liberia? Arquitecto hace estudio de la jugada

“Tenemos que trazar líneas, Nela, dénos un segundo que vamos a trazar las líneas, Nelita es muy ajustada, estamos tratando de hacerla con mucha precisión, deme chance”, dijeron en la sala VOR.

“Hay que ajustarlo un toquecito al hombro, línea sobre línea, ok, con el Zoom de allá. Listo, y todavía está quedando habilitado; no está quedando la línea roja detrás y la línea azul; 29 milímetros. Ahí están correctos, es lo más que tenemos, está habilitado; está habilitado por poco”, explicaron.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
SaprissaLiberiaVAR
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.