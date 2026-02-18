¿Regalo o decisión correcta? El audio del VAR revela qué pasó en el penal de Alajuelense

El penal que le señalaron a Alajuelense ante Sporting el pasado domingo fue objetivo de mucha polémica por lo cerrado de la acción; no obstante, con la revelación de los audios del VAR, la consideración fue correcta según lo publicado.

“A los 66 minutos de juego se produce una situación al interior del área penal de Sporting. El delantero 18 de Alajuelense contacta el balón en el centro del área y posteriormente recibe una falta imprudente del defensor número 12 de Sporting, el cual nunca contacta el balón. Los árbitros de campo deciden sancionar penal por una falta imprudente del defensor”.

El penal de Ronald Cisneros estuvo bien señalado según audios del VAR (JOHN DURAN/John Durán)

“A partir de ese momento el VAR inicia una revisión protocolar de la acción, encontrando evidencia objetiva y suficiente para corroborar la decisión de los árbitros indicándoles que pueden reanudar el juego”, se menciona en el video.

A continuación, los audios de cómo se analizó la falta para corroborar que la infracción estuvo, según el video publicado sobre el VAR, de manera correcta.

El VAR validó la determinación de que el penal para Alajuelense fue bien pitado (JOHN DURAN/John Durán)

“El jugador rojo no toca balón, van por la disputa y parece que el jugador 12 termina llevándose con su cadera el pie izquierdo del atacante; el defensa nunca toca el balón, el atacante va a rematar, no consigue jugar el balón y con su cadera el jugador blanco no toca el balón, el defensor, y con su cadera se lleva el pie del jugador 18, pero ninguno de los dos juega el balón; le toca el pie al jugador 18 y con su cadera se lleva al atacante, voy a confirmar el penal”, dijeron en sala VOR.

El penal fue anotado por Ronaldo Cisneros y el duelo acabó 1-2 a favor de los albinegros.