Luis Enrique Bolaños estalla en vivo por comentario sobre Alajuelense

Durante el programa de Teléfono Rojo, el periodista Luis Enrique Bolaños, quien nunca ha negado sus colores como aficionado de Alajuelense, no pudo ocultar su molestia ante un comentario sobre que el Alejandro Morera Soto es municipal.

“A mí me pueden vacilar con los 40 títulos, que el mundial de clubes, me pueden vacilar con lo que sea, que no voy a responder nada, pero si algo a mí me maja es que digan eso, me maja demasiado; si quieren ver mi lado más vecino del cantón central de Alajuela, es que digan eso”, expresó.

Luis Enrique Bolaños no pudo contener la molestia ante comentario sobre el estadio Morera Soto

“Si ese estadio fuera municipal, ya se hubiera caído hace años, partamos de ese punto, nunca ha sido municipal, siempre le ha pertenecido a la asociación y ahí está el papel del registro público, pero le podemos preguntar a Roberto Thomson”, aseguró.

LEA MÁS: “Soy un tico más”: El defensa argentino de Guadalupe que se enamoró de Costa Rica y perdió hasta el acento

“Nunca ha sido municipal; le pertenece a Liga Deportiva Alajuelense. Igual lo diría si se hablara de otro equipo, pero me da doble cólera que lo digan de Alajuelense, ya que todo mundo sabe que soy manudo; no sé quién inventó ese mito”, dijo.