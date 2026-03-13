¿Puede Alajuelense dar el golpe ante LAFC? Reconocido periodista mexicano que narró la ida, nos dijo esto de la serie

El empate 1-1 entre Alajuelense y LAFC en Los Ángeles sorprendió a muchos aficionados y analistas. Uno de los que siguió el partido desde la narración fue el periodista mexicano Ramón Aranza, voz de TUDN, quien conversó con La Teja sobre el desempeño rojinegro, la sorpresa del resultado y las expectativas para el compromiso de vuelta.

Aunque inicialmente percibió una postura defensiva del equipo costarricense, el narrador destacó el orden, la personalidad y la eficacia que mostró Alajuelense en un escenario complicado como el estadio del club angelino.

Ramón Aranza, narrador de TUDN, analizó serie entre Alajuelense y LAFC tras transmitir el partido en Los Ángeles. (Tomda de Instagram/Tomada de Instagram)

Orden defensivo y un gol que marcó el partido

Aranza nos explicó que, para él, equipo rojinegro supo competir pese al dominio del conjunto estadounidense.

“La verdad, en un principio me pareció que la postura era demasiado defensiva, pero después hay que destacar lo bien que defendieron y lo certeros que fueron. En el primer tiempo tuvieron una y la metieron con ese poema de gol. A mí me quedó la sensación de que en el juego de vuelta lo pueden hacer aún mejor”, comentó.

El periodista también resaltó la manera en que el equipo manudo manejó el balón en varios tramos del partido.

“Pero te digo algo… me gusta mucho lo bien que trata el balón la Liga”.

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Una serie abierta para el juego decisivo

Para el narrador de TUDN, el resultado dejó la eliminatoria completamente abierta y el club rojinegro tiene argumentos para competir en el segundo partido.

“Lo del arquero Ortega fue fantástico. Creo que la Liga deberá ser más agresiva, pero deben ser muy inteligentes… los espacios abiertos favorecen a los velocistas del LAFC. Pero tienen que salir a buscar el partido y aprovechar las condiciones de su estadio, su gente, su ambiente”.

Aranza también valoró la composición del plantel rojinegro y su dominio reciente en la región.

“Claro que deben de ilusionarse. Creo que tienen una mezcla de jugadores jóvenes con otros con experiencia que están listos para un resultado favorable. Han dominado Centroamérica y eso no es algo menor”.

El narrador mexicano reconoció que el resultado lo tomó por sorpresa, principalmente por la manera en que Alajuelense enfrentó el compromiso.

“Sí me sorprendió, no es fácil meterse a ese estadio y jugar con esa personalidad. He visto a algunos otros equipos del área que en esta clase de juegos se achican y más allá del dominio de Los Ángeles, nunca noté falta de personalidad”.

Incluso considera que el equipo dirigido por Óscar “Macho” Ramírez tiene condiciones para lograr un resultado importante.

“Hoy hay una gran oportunidad para que el Macho Ramírez y los muchachos consigan un resultado que resuene en el área. Creo que tienen el talento para sacar el resultado”.

El periodista también subrayó el esfuerzo defensivo mostrado durante el encuentro.

“Por momentos creo que también los californianos se sorprendieron, sobre todo por la defensa. Literal defendieron con mucho corazón, no se guardaron nada”.

El gol de Bran que emocionó a la narración

Alejandro Bran le quitó los ceros al marcador en el partido entre LAFC y Liga Deportiva Alajuelense, en una serie que se encuentra 1-1 en Concachampions. (Concacaf.com/Concacaf.com)

Uno de los momentos más recordados del partido fue el gol de Bran, que Aranza narró con mucha emoción durante la transmisión.

“La verdad es que me nació gritarlo así, pues lo sentí. Me imagino la alegría de la afición de La Liga. Hay goles que se meten con los pies, pero este vino directo desde un lugar más profundo… vino del corazón y no solo de Bran, estoy seguro de que fue acompañado por el corazón de la afición. Un privilegio haber estado junto a todos ellos”.

El narrador también explicó que todavía no sabe si estará a cargo de la transmisión del juego de vuelta.

“Aún no lo sé, nos avisan normalmente los sábados. Pero si me toca y cae un gol de La Liga, le voy a meter toda mi voz”.

Aranza también reveló que recibió muchos mensajes de aficionados costarricenses tras el partido.

“Me han llegado varios mensajes de gente de Costa Rica y la verdad me emocionaron. Cuando sales a trabajar pueden pasar muchas cosas, y afortunadamente muchos ticos me han mandado mucho amor, así que toca, en dado caso de que se dé, regresarles el cariño”.

Aunque reconoció que como narrador debe mantener la imparcialidad, también dejó entrever su simpatía.

“Debo ser imparcial, pero en el fondo ya sé qué equipo me gustaría que avanzara”.

Antes de cerrar la conversación, el periodista envió un mensaje especial a los aficionados costarricenses.

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“Y déjame decir una última cosa. Mando un fuerte abrazo a todos mis hermanos y hermanas allá en Costa Rica… soy un enamorado de su tierra, así que de corazón espero que pronto vengan muchas alegrías a través del fútbol”, concluyó.

El juego de vuelta entre manudos y angelinos será el martes a las 7 p.m., en el Alejandro Morera Soto.