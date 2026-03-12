Comparación con Real España desata debate sobre la actitud de Los Ángeles FC ante Alajuelense

Los Ángeles FC se notó realmente sorprendido este martes por un ordenado equipo de Alajuelense que supo jugarle con sus armas y sacarle un valioso empate en su casa, por lo que saltó una pregunta, ¿menospreciaron a los ticos?

Alajuelense le plantó cara a Los Ángeles FC en el partido de ida de los octavos de final de Concacaf. (Concacaf.com/Concacaf.com)

El cuadro angelino no pudo encontrar las vías ni montar la fiesta que hizo en la ronda anterior ante el Real España de Honduras, el parámetro más reciente que había en este torneo con un equipo de Centroamérica y al que goleó con un global de 7-1.

La Teja les consultó a dos periodistas hondureños y estos fueron enfáticos en que más que un menosprecio al León como algunos pensarían, los ticos demostraron que están varios escalones arriba sobre los catrachos y que podían competir de mejor forma.

Dos mundos diferentes entre Alajuelense y Real España

“Los niveles futbolísticos entre Alajuelense y Real España están muy marcados; desde ahí hay una diferencia muy marcada. No sé si Los Ángeles se sintieron confiados por ser otro rival centroamericano y de local; yo quiero pensar que sabían que Alajuelense era un rival mucho más fuerte.

“Esto solo ratifica una vez más que no es de ahorita, sino de hace rato que es el equipo más fuerte, el mejor de Centroamérica; entonces hay una diferencia muy marcada”, opinó Julio Cruz, periodista del diario El Heraldo en aquella nación.

Para Cruz, el planteamiento manudo fue muy bueno y supo jugarle de buena manera a Los Ángeles, aunque sigue pensando que los angelinos, por el peso y capital del plantel, siguen siendo favoritos en la serie.

Los Ángeles FC le pasó por encima al Real España en la primera fase de la Concacaf. (Concacaf.com/Concacaf.com)

La sartén por el mango de parte de Alajuelense

Por su parte, Gustavo Roca, de Diario Diez, fue tajante al indicar que entre los equipos no hay punto de comparación y que si los californianos pensaron que eran rivales similares, estaban muy equivocados.

“La jerarquía de Alajuelense y el Real España es muy diferente; a mí no me extraña que el equipo del Machillo Ramírez haya plantado cara a Los Ángeles FC y que tiene el sartén por el mango. De ellos depende clasificar a los cuartos de final; tienen la serie a favor.

“Estamos hablando de un equipo que hace historia año a año en el área, no son ni comparables, la serie anterior ante Real España solo mostró la calidad de uno y otro equipo, algo muy diferente a esto”, opinó.

En Centroamérica destacaron en grande lo hecho por Alajuelense este martes y muchos esperan que dé el golpe para tener a un representante de la región en cuartos de final.