Técnico de Los Ángeles FC se quejó abiertamente de Alajuelense por este motivo

Alajuelense esperó a Los Ángeles FC con una defensa que tuvo muy pocos despistes. (KEVORK DJANSEZIAN/Getty Images via AFP)

Marc Dos Santos, entrenador de Los Ángeles FC, se fue con un fuerte sinsabor luego del empate 1-1 que sacaron en casa ante Alajuelense, en un partido en que se vio sorprendido.

El técnico canadiense reconoció que esperaba otra cosa de los manudos, un partido más abierto y que no contaba con que los manudos lo esperaran a la contra como lo hicieron.

“Esperaba un juego un poco más abierto para ser honesto, pensaba que Alajuelense iba a salir un poco más, que no se iba a parar tan atrás, pero ya estoy un poco habituado de jugar acá contra bloques más bajos”, comentó.

A Dos Santos se le vio frustrado contando las ocasiones que tuvieron a lo largo de todo el juego y que no alcanzaran para poder al menos ganar por uno.

Marc Dos Santos lamentó las opciones que Los Ángeles no pudo definir ante Alajuelense. (KEVORK DJANSEZIAN/Getty Images via AFP)

Para el norteamericano, LAFC fue muy superior a la Liga y lamentó mucho que los números del partido no se tradujera en algo más.

“Es difícil criticar lo que intentamos hacer, fuimos muy superiores en todos los capítulos del partido, hay juegos así, creo que tenemos 28 remates, 76% de posesión, cuatro grandes oportunidades perdidas y el fútbol es así”, indicó.

Marc reconoció buenas cosas en el cuadro manudo pese a su desazón, sobre la manera cómo se aplicó en diversas facetas del encuentro.

"It was a one-direction game, and it's disappointing when we feel we could have done more."



“Es un equipo que trabaja mucho en conjunto, con mucha entrega, pasión, mucha organización defensiva, trabajaron como equipo y vinieron acá con un objetivo era irse sin perder y eso fue claro, pero lo hicieron bien en conjunto”, dijo.

Sobre las figuras manudas, Dos Santos no quiso referirse a ninguna en específico, pues en su experiencia si da algún nombre, al día siguiente tiene a los agentes llamando al club y ofreciendo a los jugadores, por lo que evita esas situaciones.