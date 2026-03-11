Deportes

Hijo de Óscar Ramírez hizo una emotiva dedicatoria por el resultado de Alajuelense ante LAFC

Andrés Ramírez, hijo del Machillo, hizo una dedicatoria muy especial por gran resultado de Alajuelense ante LAFC

Por Eduardo Rodríguez

El gran marcador que sacó la Liga Deportiva Alajuelense ante el LAFC de 1-1 fue motivo de una dedicatoria especial por parte del hijo del técnico manudo, Óscar Ramírez.

Andrés Ramírez, hijo del Machillo, publicó en su Instagram personal una dedicatoria a su abuelo, el papá de Óscar, quien está de cumpleaños, y le dedicó el resultado tan importante que logró obtener el conjunto erizo en Los Ángeles.

Hijo de Óscar Ramírez le dedicó un mensaje a su abuelo tras el empate ante LAFC y su cumpleaños (Instagram Andrés Ramírez/Instagram Andrés Ramírez)

Feliz cumpleaños, mi cuate. Por vos el resultado, mi viejito", publicó Andrés, quien es analista de videos del tricampeón de Centroamérica.

En la foto se ve al señor posando junto con la medalla de campeón de la Copa Centroamericana que consiguió la Liga con Óscar y su hijo el año anterior ante el Xelajú de Guatemala.

