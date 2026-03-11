Alajuelense da un anuncio muy importante para el juego de vuelta ante LAFC

El empate de la Liga Deportiva Alajuelense ante el LAFC en Estados Unidos motivó de gran manera al aficionado liguista de cara al próximo martes para el partido de vuelta que se disputará en el estadio Alejandro Morera Soto.

En las redes sociales de la institución se colgó ya el anuncio de entradas agotadas para el juego que puede volver a darle el pase a la Liga a unos cuartos de final de la Concacaf.

Entradas agotadas para el duelo de vuelta ante LAFC

La importancia es tal, que en el máximo torneo a nivel de clubes de Concacaf, los erizos no ganan una eliminatoria desde el 2015. En dicho certamen alcanzaron las semifinales del torneo, pero acabaron cayendo por el gol de visitantes ante el Impact de Montreal.

El duelo se jugará el martes a las 7 de la noche en la Catedral y, con un empate sin goles, la Liga sacaría el pase a la siguiente ronda, mientras que una igualdad a uno alargaría a tiempos extras y eventualmente a penales.

Una paridad por más de un tanto haría que los de Estados Unidos clasifiquen, mientras que el que triunfo, por cualquier marcador, se deje el boleto a los cuartos de final en los que se toparán con el ganador de la serie entre Monterrey y el Cruz Azul, ambos de México.