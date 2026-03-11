Hondureños se rinden ante Alajuelense tras duelo contra LAFC: “Son el gigante de Centroamérica”

La rivalidad futbolística con Honduras siempre está a flor de piel; sin embargo, la Liga Deportiva Alajuelense ha marcado una distancia importante en los últimos años. Este dominio se refleja no solo en su histórico tricampeonato de la Copa Centroamericana, sino también en su reciente y brillante actuación en la Concacaf Champions Cup, tras obtener un resultado positivo en territorio estadounidense.

Para dimensionar el logro manudo, basta comparar su desempeño con el del Real España de Honduras, la víctima previa del LAFC. En esa serie, el equipo de la MLS fue implacable con los catrachos: en el juego de ida, les recetó una escandalosa goleada de 1-6, para luego, a media máquina, sentenciar la eliminatoria en Estados Unidos con un 1-0.

Liga Deportiva Alajuelense festejó con todo la anotación de Alejandro Bran ante LAFC en Los Ángeles. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Pese a dicha goleada, los manudos lograron sacar un empate 1-1 en suelo angelino, algo que deja a los rojinegros con opciones importantes de avanzar de ronda, hecho que genera admiración en muchos hondureños.

“Alajuelense hace constar por qué es el gigante de Centroamérica, sacando un resultado increíble y dando cátedra a nuestros equipos hondureños de cómo se debe defender, de cómo se debe atacar. Se define en la Catedral, se define en Costa Rica, pura vida y ojalá sigan haciendo valer porque son el gigante de Centroamérica”, expresó el creador de contenido LordAlejo87.

LEA MÁS: Concacaf premió a Washington Ortega tras el partidazo que se jugó en Los Ángeles

El periodista hondureño Álvaro de la Rocha no pudo ocultar la admiración por lo que viene haciendo el cuadro rojinegro a nivel internacional.

“Liga Deportiva Alajuelense es en la actualidad el club más copero de nuestra región por muchísimo margen. Notable lo del León más grande de Centroamérica ante un poderoso LAFC”, publicó en su cuenta oficial de X.

El reconocido creador de contenido hondureño Anthony Lemus les lanzó muchas palabras de elogio a los monarcas ticos, máxime que él es aficionado al Real España, club que viene de ser goleado por el LAFC.

Liga Deportiva Alajuelense sacó un empate que generó admiración en Honduras (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

“El verdadero león de Centroamérica empata 1-1 con el LAFC; el equipo que eliminó al Olimpia en las semifinales de la Copa Centroamericana fue literal a Los Ángeles y le arrebató un empate importantísimo; Washington Ortega parecía Manuel Neuer en 2014. Muchos se quieren comparar con el verdadero rey león, pero sinceramente solo son copias. El verdadero rey de Centroamérica, el verdadero león, lo demuestra en esta clase de partidos”, acotó el catracho.

Otro de los grandes influencers de Honduras que comentó su admiración por la Liga fue Stalin Fut, quien, pese a ser aficionado del Olimpia, no se mordió la lengua con los monarcas centroamericanos.

LEA MÁS: Machillo Ramírez dijo la clave para que Alajuelense diera la gran sorpresa ante Los Ángeles FC

“En Honduras dijeron que era normal que Real España perdiera 6-1 en casa; mientras tanto, Alajuelense le saca un empate en el partido de ida de visita y le está compitiendo al mismo Los Ángeles. ¿Vieron la diferencia que hay? Yo, como hondureño y olimpista, me quito el sombrero con este equipo de Alajuelense; que vean y que aprendan los equipos hondureños. Esto es un equipo grande, no es solo decirlo, sino demostrarlo en la cancha.

“La Liga Deportiva Alajuelense y sus jugadores saben que son un equipo grande y que pueden ganar; en Honduras no, ven a las estrellas de los otros equipos y se achican, les tienen miedo; en Honduras somos mediocres”, añadió el creador de contenido.