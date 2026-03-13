Alajuelense vs. Pérez Zeledón: ¿A qué hora y por cuál canal ver el partido de este viernes?

Tras su visita a Los Ángeles FC, donde logró un empate 1-1 en la Copa de Campeones de la Concacaf, Liga Deportiva Alajuelense regresa al torneo nacional para enfrentar este viernes al Municipal Pérez Zeledón.

Los manudos vuelven al torneo local

Liga Deportiva Alajuelense vuelve de Estados Unidos con la serie abierta ante LAFC, en la Copa de Campeones de Concacaf. (Prensa A/Liga Deportiva Alajuelense)

El conjunto rojinegro ahora deberá volver a centrarse en el campeonato nacional, donde pelea por ingresar a la zona de clasificación.

Alajuelense llega al compromiso después de un exigente viaje internacional y un partido intenso a mitad de semana, por lo que el equipo buscará sumar tres puntos en casa para mantenerse en la lucha del torneo.

Por su parte, el Municipal Pérez Zeledón intentará complicarle la noche a los manudos y sacar provecho del desgaste físico que pudo dejar el duelo internacional.

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El equipo generaleño visitará el estadio Alejandro Morera Soto con la intención de sumar puntos ante uno de los rivales fuertes del campeonato.

Hora y canal del partido

Leones listos. 🦁🔥



¡Nos vemos mañana, viernes 13 de marzo, a las 8:00 p.m. en la Catedral! 🏟️



🔜 | Jornada 12 🆚 Pérez Zeledón

🎟️ Entradas disponibles en https://t.co/QL2F6JoQBi



¡𝑽𝒂𝒎𝒐𝒔 𝑳𝒆𝒐𝒏𝒆𝒔! 🦁🔴⚫️ pic.twitter.com/z52qGA6mxR — Alajuelense (@ldacr) March 13, 2026

El partido entre Alajuelense y Pérez Zeledón se disputará este viernes a las 8 de la noche en el estadio Alejandro Morera Soto.

El encuentro se podrá ver en FUTV.