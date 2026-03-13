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Alajuelense vs. Pérez Zeledón: ¿A qué hora y por cuál canal ver el partido de este viernes?

Luego de rescatar un empate 1-1 ante Los Ángeles FC en la Copa de Campeones de la Concacaf, Alajuelense vuelve a enfocarse en el torneo nacional y este viernes recibirá a Pérez Zeledón en el estadio Alejandro Morera Soto

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Por Hillary Chinchilla Marín

Tras su visita a Los Ángeles FC, donde logró un empate 1-1 en la Copa de Campeones de la Concacaf, Liga Deportiva Alajuelense regresa al torneo nacional para enfrentar este viernes al Municipal Pérez Zeledón.

Los manudos vuelven al torneo local

Liga Deportiva Alajuelense vuelve de Estados Unidos con la serie abierta ante LAFC, en la Copa de Campeones de Concacaf.
Liga Deportiva Alajuelense vuelve de Estados Unidos con la serie abierta ante LAFC, en la Copa de Campeones de Concacaf. (Prensa A/Liga Deportiva Alajuelense)

El conjunto rojinegro ahora deberá volver a centrarse en el campeonato nacional, donde pelea por ingresar a la zona de clasificación.

Alajuelense llega al compromiso después de un exigente viaje internacional y un partido intenso a mitad de semana, por lo que el equipo buscará sumar tres puntos en casa para mantenerse en la lucha del torneo.

Por su parte, el Municipal Pérez Zeledón intentará complicarle la noche a los manudos y sacar provecho del desgaste físico que pudo dejar el duelo internacional.

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El equipo generaleño visitará el estadio Alejandro Morera Soto con la intención de sumar puntos ante uno de los rivales fuertes del campeonato.

Hora y canal del partido

El partido entre Alajuelense y Pérez Zeledón se disputará este viernes a las 8 de la noche en el estadio Alejandro Morera Soto.

El encuentro se podrá ver en FUTV.

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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